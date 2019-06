Trabalhadoras do SUAS participam da I Mostra Nacional de Psicologia

11/06/19 - 05:14:11

Nos dias 17 e 18 de junho, psicólogas(os), assistentes sociais, estudantes de Psicologia e trabalhadoras(es) do SUAS em Sergipe participam etapa nordeste da “I Mostra Nacional de Psicologia na Assistência Social”. O evento, sediado em Salvador(BA), é organizado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em parceria com os Conselhos Regionais e pretende promover o compartilhamento, a reflexão e a construção de experiências, saberes e práticas sobre a presença da Psicologia na Política Pública de Assistência Social.

Durante dois dias serão apresentados Relatos de Experiências em seis eixos temáticos sobre práticas profissionais nos equipamentos da política de assistência social de vários municípios sergipanos. Para Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910), presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), a Mostra representa uma excelente oportunidade de compartilhamento de experiências exitosas realizadas pelas equipes de trabalhadoras(es) sergipanas(os) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “O Estado possui equipes técnicas distribuídas nos CRAS, CREAS, Casas Lares e outras Instituições desenvolvendo trabalhos muito importantes de dinamização do território, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e articulação em rede. Durante o evento serão abordados temas como violência doméstica, sororidade, projeto de vida, desenvolvimento de habilidades sociais, intersetorialidade, processos grupais, humanização no SUAS e outros assuntos que fazem parte do dia-a-dia dos profissionais. Será um momento de troca de saberes e bastante aprendizado, pois além de fazer a partilha das práticas de nosso cotidiano, manteremos contato com Relatos de Experiências de representantes de vários Estados da Região Nordeste”, ressaltou.

A “I Mostra Nacional Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistência Social” acontecerá no Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e será realizada por meio de seis eixos. Eixo I: Rede e intersetorialidade; Eixo II: Identidades, saberes e territórios; Eixo III: Práticas coletivas e processos grupais; Eixo IV: Processos de trabalho e interdisciplinaridade; Eixo V: Participação, construção do protagonismo e controle social e Eixo VI: Descriminalização da pobreza e combate ao preconceito.

Assessoria de Comunicação