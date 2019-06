Máquinas são entregues em Maruim com recursos viabilizados por André

11/06/19 - 05:08:32

Duas roçadeiras, um caminhão compactador de lixo, uma pá carregadeira, um caminhão pipa e 30 forrageiras foram entregues pelo prefeito Jeferson Santana (MDB) na manhã desta segunda-feira (10) para os agricultores do município de Maruim. A solenidade aconteceu em frente ao prédio da Prefeitura e contou com a presença de André Moura, que viabilizou os recursos para a aquisição do maquinário.

Segundo o prefeito Jeferson, as forrageiras irão contribuir para o trabalho da agricultura familiar, que correspondem a 20% da produção rural.

O secretário de Agricultura, Paulo César Santana, falou sobre o uso dos equipamentos. “O caminhão pipa beneficiará o abastecimento de água dos povoados Outeiros, Ponto Novo e Pedra Branquinha nos períodos de estiagem, e as roçadeiras e pá carregadeira o uso será predominantemente urbano, na manutenção das estradas, para que o escoamento da produção e o tráfego de veículos tenha mais qualidade para os maruinenses”, explicou.

Senhor Murilo é um dos pequenos agricultores contemplados com uma máquina forrageira e explicou que, até agora, seu trabalho era feito de forma manual. “Agora vai ficar mais fácil triturar ração e forragem”.

Já o vereador Emerson Porto (PSC), ressaltou que os moradores de Maruim estão agradecidos. “André trabalha e Sergipe sai ganhando, principalmente os municípios pequenos como o nosso, pois são beneficiados como um todo”, disse.

Participaram da solenidade os vereadores Juninho Santana, Maria Angélica de Jesus, secretários e população.

Por Marcelo Gomes

Foto assessoria