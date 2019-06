Zezinho Sobral viabiliza nova ambulância do Samu para Laranjeiras

11/06/19 - 04:41:50

Atendendo a um pleito dos moradores de Laranjeiras, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde do município, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou, na Assembleia Legislativa, a Indicação nº 280/2019, que solicitou ao Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma Unidade de Suporte Básico (UBS) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“As ações de saúde pública precisam ser ampliadas para garantir a assistência à população. Essa foi uma solicitação do vereador José Carlos Sizino, da minha terra, que pediu que o Samu acelerasse a entrega da ambulância, especialmente uma viatura nova e recém-adquirida pelo Estado. A base já foi reconstruída e faltava apenas receber o equipamento. Agradeço ao secretário Valberto Oliveira e à superintendente do Samu, Conceição Mendonça, por atender a Indicação do nosso mandato”, afirmou Zezinho Sobral.

De acordo com o parlamentar, o veículo será entregue esta semana. A ambulância, na opinião de Zezinho Sobral, será de grande importância para atender as demandas dos pacientes de Laranjeiras e região.

“Já recebi a confirmação que o veículo estará em Laranjeiras nos próximos dias. Presto contas ao povo da minha terra e ao vereador José Carlos Sizino, que tem feito importantes intervenções para a cidade avançar. Essa Unidade de Suporte Básico fará a diferença”, comemorou.

Ascom Deputado Zezinho Sobral