Uma Bombeiro Militar foi vitima de tentativa de estupro pelo próprio colega da corporação

12/06/19 - 14:29:06

Uma Bombeiro Militar do estado de Sergipe foi vitima de uma tentativa de estupro

O fato está sendo mantido em sigilo para não expor a vitima que inclusive já prestou queixa na Delegacia de Grupos Vulneráveis. Ainda segundo informações passadas por um militar que pediu para não ter seu nome revelado, o autor do crime teria sido um colega de serviço, ou seja, também bombeiro militar.

O que se sabe até o momento é que ela teria procurado a delegacia para prestar a queixa e lá teria sido orientada a fazer o exame de corpo e delito para que o caso fique comprovado e o acusado seja responsabilizado criminalmente.

O caso começou a ganhar repercussão quando foi divulgado nas redes sociais a informação sobre o fato.

Em um grupo de militares, a informação foi confirmada e diz que “recebemos a informação que uma suposta tentativa de estupro aconteceu nas dependências de um dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Estamos apurando a informação mas já adiantamos que o Comando do Corpo de Bombeiros já mandou apurar essa situação”.

Este é o segundo caso envolvendo suspeitas assédios nas instituições militares do estado.

Assessoria – as informações passadas pela assessoria do governo, por volta das 16 horas, são de que houve a denúncia mas que teria sido praticada pelo colega da vitima, fora das dependências do CBM.

Matéria atualizada para acréscimo de informações

Munir Darrage