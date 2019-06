Aracajucard em parceria com Setransp entregam ônibus do São João

12/06/19 - 06:20:44

A Aracajucard, em parceria com o Setransp, convida para a entrega, nesta quarta-feira (12), dos ônibus do São João com Mobilidade, do transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana, para valorização da cultura junina sergipana. Na oportunidade, será entregue também a 11ª edição da Passagem Premiada. Contamos com sua presença.

Às 16h – Passeio com crianças e pais do Instituto Beneficente Emmanuel (Santa Maria) com destino à Praia Formosa.

Às 17h – Entrega dos dez ônibus do São João com Mobilidade, na Praia Formosa.

Às 17h30 – Entrega da Passagem Premiada, na Praia Formosa.

São João com Mobilidade, um projeto em parceria com o setor produtivo do Estado e a mobilização: Sergipe é o país do forró.

Da assessoria