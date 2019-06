Armando Batalha Júnior rebate críticas sobre posicionamento político

12/06/19 - 06:27:50

“Não queiram misturar o meu trabalho na Câmara de Vereadores de Aracaju”

O vereador interino de Aracaju, Armando Batalha Júnior (Cidadania) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para rebater críticas após uma entrevista concedida a um veículo de comunicação da cidade de São Cristóvão. Na reportagem, o parlamentar afirmou que a oposição daquele município é fraca e ultrapassada, citando inclusive alguns nomes. A declaração gerou polêmica em São Cristóvão e também na capital.

Armando Batalha Júnior não entendeu o porquê de seu comentário ter gerado tamanha repercussão. “Fiquei chateado porque as pessoas querem misturar as coisas. Portanto, quero deixar claro que esta casa legislativa jamais será utilizada para qualquer tipo de manifestação sobre a política de São Cristóvão. Minha intenção sempre foi e continuará sendo, durante esses quatro meses, fazer um mandado propositivo com projetos e ideias para beneficiar a população aracajuana”, esclareceu.

Ainda sobre a declaração publicada no site “SE Notícias” de São Cristóvão, o jornalista Claudio Nunes especulou em seu blog que Armando Batalha Júnior quis atingir líderes do próprio partido em São Cristóvão. “Sou leitor assíduo do Cláudio Nunes, mas dessa vez ele cometeu um equívoco em seu comentário. Em momento algum dei indireta para alguém, inclusive liguei para o líder do Cidadania, coronel Rocha, e conversamos sobre o assunto, todavia repito: a oposição de São Cristóvão é fraca e ultrapassada. E vou além: Lauro Rocha, Isaias e Carlos Vilão não sabem o que gestão pública”, afirmou.

O vereador disse ainda que não esconde a opinião de ninguém sobre a política de São Cristóvão. “Eu sou maior, sou vacinado, e sou responsável pelas minhas palavras. Portanto, quando quiserem falar, citem o meu nome, não tentem trazer a tona outros fatos e pessoas não. Isso não engrandece a nossa democracia!”, disparou.

