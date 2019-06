Ataque hacker foi mais amplo e atingiu ‘coração’ da Lava-Jato

12/06/19 - 18:51:30

RIO – A Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm indícios de que o ataque hackerque expôs mensagens privadas do juiz Sergio Moro e de procuradores ligados à Operação Lava-Jato foi muito bem planejado e teve alcance bem mais amplo do que se sabe até agora. Entre os alvos dos criminosos, estiveram integrantes das forças-tarefas de ao menos três estados (Rio, Paraná e Distrito Federal), delegados federais de São Paulo, magistrados do Rio e de Curitiba.

Além do atual ministro da Justiça e do procurador Deltan Dallagnol, estão a juíza substituta da 13ª Vara Federal Gabriela Hardt (que herdou processos de Moro temporariamente quando ele deixou o cargo), o desembargador Abel Gomes, relator da segunda instância da Lava-Jato no Rio, o juiz Flávio de Oliveira Lucas, do Rio, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e vários outros procuradores.

O Globo