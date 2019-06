CUSTO DA CONSTRUÇÃO EM SERGIPE FOI O MENOR DO BRASIL NO MÊS DE MAIO

12/06/19 - 16:33:29

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil, em maio deste ano, registrou acréscimo de 0,1%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, abril último. No comparativo com o quinto mês do ano passado, o custo expandiu-se 4,7%.

A desoneração da folha de pagamentos é uma medida implantada pelo Governo Federal para incentivar as indústrias brasileiras a crescer e serem mais competitivas. Foi instituída pela Lei nº 12.546/2011.

Em termos absolutos, o valor do custo médio por metro quadrado, no mês analisado, ficou em R$ 985,79, sendo o menor do país.

Composição do custo da construção de maio/2019

Analisando os componentes do custo, verificou-se que a parcela do material ficou em R$ 544,48 abrangendo 55,2% do valor total. De outro lado, a parcela da mão de obra compreendeu 44,8% ou R$ 441,31 do montante assinalado.

Em termos relativos, o custo com material registrado em maio último, situou-se 0,1% acima do valor anotado em abril deste ano e foi 6% maior que em maio de 2018. Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se estabilidade em relação ao quarto mês do ano, porém notou-se alta de 3% sobre maio do ano passado.

Sem desoneração

O Estado também registrou o menor custo médio do país, quando não é levada em consideração a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil. O valor foi de R$ 1.053,69.

Unicom/FIES