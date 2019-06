DEPUTADO DESTACA REUNIÃO ENTRE DONOS DE HOTÉIS E O GOVERNADOR DO ESTADO

12/06/19 - 13:20:33

Na sessão plenária desta quarta-feira, 12, o deputado Luciano Pimentel utilizou a tribuna para relatar que esteve reunido com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), nesta última segunda-feira, 11, junto a representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH.

Crise hoteleira

O deputado disse que a reunião entre o governador e os integrantes da ABIH foi motivada pela forte crise que se encontra o ramo hoteleiro em Sergipe. “Os representantes das hotelarias de Sergipe encontraram respaldo e boa vontade por parte do governador Belivaldo, que se comprometeu a trabalhar mais e ouvir mais as entidades que fazem o turismo em Sergipe. A ideia é desenvolver o turismo do estado e sair da situação crítica em que se encontra hoje a hotelaria , com taxas de ocupação baixíssimas, que chegam hoje a 20% de taxa de ocupação”, exlicou Pimentel.

Deputado declarou que diante da crise hoteleira, alguns hotéis até pensam em hibernar sus atividades. “Até passar esse momento de dificuldade alguns hotéis pensam em hibernar. Mas, os representantes saíram satisfeitos da reunião, o governador se comprometeu a analisar e trabalhar junto com trend turismo para que possa se mudar, efetivamente, a realidade do turismo no estado”, externou Luciano Pimentel.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões