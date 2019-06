Edvaldo anuncia doação de prédio para Instituto de Apoio à Educação do Surdo

12/06/19 - 15:15:20

A Prefeitura de Aracaju fará a doação de um prédio que servirá de sede para o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese). O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta quarta-feira, 12, em reunião com a direção da entidade e com o vereador Lucas Aribé. O Ipaese promove, há 20 anos, a educação regular de crianças e jovens surdas, desde o Ensino Fundamental Menor até o Ensino Médio. Atualmente, 107 pessoas são atendidas pela organização.

“Estou muito feliz com este acordo que faremos com o Ipaese, pois conheço o trabalho sério e responsável que a instituição desenvolve. Havia o pedido do próprio instituto pela doação deste prédio, que foi endossada pelos vereadores Nitinho Vitale e Lucas Aribé, de modo que é motivo de muita satisfação poder apoiar este trabalho. Vamos encaminhar o projeto à Câmara com a doação do prédio, que será provavelmente em regime de comodato, e tenho certeza que será aprovado pelos vereadores”, declarou o prefeito.

Edvaldo destacou que a Prefeitura já possui convênios com o Ipaese e pretende ampliar as relações com o instituto, com foco na formação dos professores da rede municipal para atender melhor os alunos com deficiência auditiva. “Tenho muito respeito pelo Ipaese e queremos que o trabalho seja ampliado”, disse.

A Prefeitura de Aracaju possui atualmente um convênio com o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese), através do qual são realizadas oficinas tecnológicas de robótica, informática, produção visual, dando as condições para que os jovens surdos possam competir por espaço no mercado de trabalho nestas áreas.

Liberdade e segurança

A presidente da entidade, Ana Lúcia Nunes Oliveira, demonstrou muita alegria com o anúncio da doação do espaço. “O Ipaese completa 20 anos de existência e, em todo este período, pagamos aluguel, inclusive mudando de sede e sendo até despejado como ocorreu da última vez, então esta doação da Prefeitura realmente nos dá liberdade, nos dá condições de crescer e atender mais pessoas surdas”, afirmou.

O vereador Lucas Aribé também comemorou o resultado da reunião. “É motivo de muita felicidade. Aracaju só tem a ganhar com o Ipaese instalado num prédio fixo. Além disso, o prefeito falou sobre a perspectiva de ampliar a parceria, o que me deixa muito feliz. A gente veio com um propósito e encerra a reunião com algo ainda maior”, disse.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes