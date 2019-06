Em Simão Dias, Belivaldo entrega mais de R$ 7 milhões em investimentos

12/06/19 - 06:13:50

O governador entregou a duplicação da Avenida João Antônio de Santana (entrada da cidade). Além disso, autorizou licitação para reforma do Ginásio de Esportes de Simão Dias; deu ordem de serviço para construção de ponte do Rio Jacaré, formalizou convênio para construção do novo Lar São Francisco de Assis, e ainda concedeu títulos fundiários

Nesta terça-feira (11), véspera do aniversário de 129 anos de Simão Dias, o governador Belivaldo Chagas entregou e anunciou aos seus conterrâneos obras estruturantes realizadas no município. A entrada da cidade ganhou um novo aspecto, a partir da duplicação da Avenida João Antônio de Santana (Trecho da Rod. SE-270), que correspondeu a um investimento de R$ 2.908.934,41.

Belivaldo falou da alegria em poder presentear seu município com obras que beneficiam toda a população de Simão Dias. “Diversas obras estão sendo feitas e a população está observando que o que existe no município, para o bem do povo de Simão Dias, é uma política administrativa sendo feita com responsabilidade, pensando unicamente no povo dessa terra”, afirmou.

A área total da obra entregue tem uma extensão de 770 m, sendo 393.120 m² de área asfaltada. A aposentada Maria Angélica Leal, 65 anos, falou da felicidade ao ver a nova entrada da cidade. “A Avenida ficou maravilhosa, linda. Beneficiou a cidade de todas as maneiras, pois trouxe conforto e segurança para os pedestres. Antes era um único vão, agora são duas pistas de cada lado e um canteiro no meio com calçada para a gente poder caminhar. Tem até palmeiras e novos postes de iluminação. Estou muito feliz com essa obra”, disse a moradora do município.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, destacou a atuação do governo do Estado e a parceria com o município. “O governo do Estado e a preocupação do governador com sua cidade natal, traz diversos benefícios para população de Simão Dias. Essa via entregue hoje, é uma delas. E para conservação da rodovia SE-270, o governo está passando, por meio de termo assinado aqui, a responsabilidade pela administração para o município”, disse.

Na ocasião, o governador também assinou ordem de serviço para construção de ponte no Povoado Jacaré. A ponte será construída em concreto armado com vão de 24,00 m sobre rio Jacaré, afluente do rio Piauitinga, no acesso 127 (entroncamento da SE-361/Povoado Saco Comprido), no Povoado Jacaré. Serão investidos R$ 1.060.026,59 nos serviços realizados por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

O prefeito de Simão Dias, Marival Santana, explicou que o apoio do Estado é fundamental para o desenvolvimento do município. “São muitos beneficios que o governador tem trazido ao nosso município. Hoje existe uma ponte de madeira no povoado Jacaré que o muncípio recuperou umas duas vezes, e é uma via muito importante que ganhará uma ponte de concreto. A estrada liga várias cidades como Simão Dias, Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Poço Verde. E essa duplicação na entrada do município era tudo que faltava. A cidade fica mais bela, mais bonita, e isso tudo fruto da sensibilidade do governo do Estado”, comemorou o prefeito.

Marival Santana informou ainda que o governador já sinalizou para reforma do mercado municipal de Simão Dias. “O governador tem feito tantas coisas em prol do munícipio em tão pouco tempo. Se os outros governadores tivessem feito essas obras que estamos entregando hoje, não teríamos ainda tantas coisas para fazer”, destacou.

“Estou do lado do povo e ele também. Fiz e quero continuar fazendo independente de questões de ordem política, quero fazer como estou fazendo no governo: gestão”, ressaltou Belivaldo, reforçando a importância da união entre gestão estadual e municipal para o bem da população.

Convênio

Já, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Seit), o Governo do Estado assinou convênio com a Prefeitura Municipal de Simão Dias e com o Conselho Estadual dos Direitos e Proteção ao Idoso (Cedipi), objetivando a construção e estruturação da nova sede da entidade filantrópica Abrigo Institucional para Idosos “Lar São Francisco de Assis”.

“São investimentos que irão melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Quero agradecer a parceria com a Prefeitura de Simão Dias e com o Conselho Estadual dos Direitos e Proteção ao Idoso (Cedipi) nessas importantes ações.Afinal de contas, é preciso que a gente trate com respeito e dignidade os idosos”, declarou a secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Seit), Lêda Couto.

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos e Proteção da Pessoa Idosa (Cedipi), Manuel Durval Andrade Neto, ficou muito satisfeito e se comprometeu de acompanhar o andamento da construção. “Agradecemos a oportunidade do governo do Estado, na pessoa do governador, que somando-se aos recursos do Fundo do Idoso, conseguiu fazer com que a obra chegue à contento. Antes seria uma reforma, e essa reforma transformou-se num projeto novo que com certeza, trará para o município de Simão Dias, uma grande melhora na vida das pessoas que ali se encontram. Posso dizer que a instituição que será construída será o nosso cartão de visita. Vou acompanhar essa obra e vamos colocar na mídia, para que a sociedade que doou o dinheiro possa ver no que está sendo gasto e a maneira de lisura com que se aplica o dinheiro que é da sociedade. E a nossa esperança é de que, no final do ano, com este cartão de visita de Simão Dias, nós não arrecademos menos do que R$ 1 milhão para investirmos em outras instituições, que do mesmo modo que aqui, precisam do nosso apoio”, disse.

Através do convênio 001/2019, o Governo do Estado irá repassar o valor de R$ 682.602,67 à Prefeitura de Simão Dias para execução das obras, dos quais quase 50% (R$ 326.898.71) advém do Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso – Fundeproi – recurso captado através de doações ao Cedipi. O valor será dividido em três parcelas, sendo a primeira logo após assinatura e publicação, no valor de R$ 129.899,68, a segunda no valor de R$ 231.011,61 e a terceira no valor de R$ 321.691,38.

O convênio tem o objetivo de garantir a proteção integral a indivíduos da terceira idade que residem no local, visando à melhoria das suas condições de habitabilidade, saúde e qualidade de vida. O Conselho Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso irá fiscalizar e acompanhar a regular aplicação dos recursos, objetivando zelar pelo perfeito atendimento à finalidade do Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso (Fundeproi).

Ginásio

Belivaldo também assinou a ordem de serviço para autorização de licitação para reforma do Ginásio de Esportes de Simão Dias. O investimento é de aproximadamente R$ 371.721,26. A obra será realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

A área de reforma é de 2.025,94 m². Serão feitas as principais intervenções: revisão das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; instalação de sistema de proteção e combate a incêndio; Recuperação do revestimento das paredes e teto; pintura geral; revisão das esquadrias; instalação de louças e metais; substituição da impermeabilização das lajes expostas; complementação dos itens de acessibilidade danificados; instalação de equipamentos esportivos.

Regularização Fundiária

Ainda em Simão Dias, o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Seagri/Emdagro/Incra, realizou a entrega de 380 títulos de propriedade e regularização fundiária. O investimento de R$ 2.117.016,00 beneficiará produtores da agricultura familiar de Simão Dias, dando continuidade ao processo de regularização fundiária das terras estaduais ocupadas de forma mansa e pacífica, por agricultores familiares.

José Germano dos Santos, morador há 35 anos do Povoado Espinheiro, recebeu o título das mãos do governador. “Agora estou muito feliz. Antes eu não tinha nenhum documento, só o recibo do terreno. Moro com três filhos no terreno de 6 tarefas, onde produzo milho e feijão”, comemorou o agricultor .

A Regularização Fundiária é desenvolvida pelo Governo do Estado, através da Emdagro, e consiste no cadastro, georreferenciamento, expedição e entregou títulos de propriedades para os agricultores familiares que ocupam suas terras de forma mansa e pacífica, dando-se prioridade para a regularização gratuita de áreas de acordo com a Lei de Terras de Sergipe (Lei 8.496/2018).

Ao todo no estado, são 70.428 imóveis rurais foram demarcados pela Emdagro em 32 municípios sergipanos, e 19.104 títulos de propriedade foram entregues a agricultores familiares de 20 municípios nos últimos anos.

De 2007 até hoje, foram investidos na Regularização Fundiária em Sergipe, mais de R$ 11.841.000,00 (Onze milhões e oitocentos e quarenta e um mil reais) em convênios entre MDA/Incra/Seagri/Emdagro.

Ações de destaque em Simão Dias

Entre 2018 e 2019, o Governo do Estado já investiu mais de 12 milhões de reais no município de Simão Dias. E o governador, durante a solenidade, declarou que o governo tem se empenhado na busca por mais investimentos no município. “Tudo que penso em fazer para Simão Dias depende muito dos recursos financeiros, por que não está fácil, mas vamos buscar recursos junto ao governo federal, organismos federais. O meu sonho é poder fazer a reforma do Mercado de Simão Dias, obra de macrodrenagem e esgotamento, que pode envolver recursos na ordem de R$ 40 milhões, dos quais já estou buscando. Assim como, pretendo resolver o problema da falta de água. Os municípios que fazem parte da Adutora do Piauitinga cresceram muito e essa rede de abastecimento não está sendo suficiente. Por isso, já estamos trabalhando com o projeto e vamos precisar de recursos de aproximadamente R$ 100 milhões. Com isso, vamos facilitar a vida do povo de Simão Dias, Pinhão e Frei Paulo”, disse.

Entre os investimentos já realizados na cidade, estão o recapeamento asfáltico e granítico de ruas da sede do município, Distrito Industrial de Simão Dias, conjuntos Caçula Valadares, José Fiel de Santana e dos povoados Triunfo, Brinquinho, Lagoa Grande e Açude.

O governo do Estado entregou a reforma da Praça Lucila Macedo Déda, num investimento de R$ 362.462,42. A obra contemplou a pavimentação do passeio em piso intertravado, estacionamento com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, quiosques cobertos e área verde, iluminação, playground, espaço cultural com anfiteatro e arquibancada, bancos, lixeiras e rampas de acessibilidade.

O governo do Estado ainda formalizou a transferência de recursos para a Prefeitura Municipal de Simão Dias para reforma da Praça Jackson de Figueiredo. A reforma prevê a construção e melhorias do estacionamento, quiosques, lanchonete, parada de ônibus, playground, estrutura de acessibilidade, pavimentação, pergolado, urbanismo, extratos arbóreos, bancos, lixeira e iluminação. O valor total da obra é de R$ 192.812,00 sendo R$ 148 mil de convênio com o estado e R$ 44.812,00 de contrapartida do município.

No âmbito da educação, o governo do Estado firmou ordem de serviço para a reforma do Colégio Estadual Milton Dortas. A reforma compreende aumento de carga e revisão das instalações elétricas, adequação para climatização e recuperação da estrutura metálica e da arquibancada da quadra poliesportiva do Colégio e pintura do prédio. O investimento é de R$ 416.967,65.

Além disso, firmou dois planos de Negócio do Projeto Dom Távora com a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado Muriango e com a Associação Religiosa de Prática ao Culto Afro-Brasileiro no Rito de Culto ao Orisas: Ile Axe Uya Abassá Courangandessy. O valor total dos dois projetos é R$ 559.787,47, sendo que R$ 429.090,57 correspondem ao repasse de recursos do Dom Távora e R$ 130.696,90 são a contrapartida das associações. Serão beneficiadas 76 famílias.

Foto Mário Sousa