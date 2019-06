Enem 2019: Prorrogado prazo de avaliação simulada online até 17

Os candidatos ao Enem 2019 terão mais dias para responderem à avaliação do primeiro simulado online do Governo de Sergipe. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) prorrogou o prazo para quem deseja participar do simulado, respondedo as provas na prepração para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A plataforma estará aberta até segunda-feira, 17 de junho.

O candidato interessado em participar deverá acessar o Portal da Educação, hospedado no link www.seduc.se.gov.br, se direcionar ao espaço Simulado e responder as 40 questões, 10 por área do conhecimento. Uma vez iniciado, o estudante deverá finalizá-lo. Portanto, ele tem que escolher um momento que possa finalizar.

Coordenado e organizado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE/Seed), por meio da coordenação do Programa Pré-Universitário (Preuni/Seed), essa simulação das provas do Enem é destinada a todos os estudantes da rede pública estadual matriculados no terceiro ensino nível médio e no curso do Preuni, como mais uma ferramenta de preparação para o Enem 2019.

Segundo o diretor do Dase, Fábio Leite, o simulado está disponível desde o dia 3 de junho e vai até 23h59m do dia 17. “O resultado será por aluno e sairá geral, ou seja, pontuação total. Para nós, será gerado relatório com resultado geral e por área, inclusive por escola ou polo. Todos os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da nossa rede e os estudantes do Pré-Universitário poderão participar”, informa o gestor, lembrando que esse Simulado online é o primeiro de três que o Governo realizará até o Enem.

Programa Pré-Universitário

O Preuni tem por finalidade oportunizar aos alunos concluintes do ensino médio e egressos da rede pública de ensino melhores condições de acesso ao ensino superior, através de um curso preparatório, inteiramente gratuito, oferecido na modalidade presencial.

Executadas ao longo do ano, as ações do programa Pré-universitário estendem-se até os dias das provas do Enem, quando os professores e a equipe da coordenação pedagógica realizam um “acolhimento” aos alunos matriculados no programa. Ao todo, o Preuni conta com 44 polos, distribuídos em 29 munícipios e atende a 5.550 estudantes de todas as regiões do Estado.

Enem 2019

No domingo, dia 3 de novembro, os alunos, devidamente inscritos, responderão à 90 questões, distribuídas entre as áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da prova de Redação.

Já no segundo dia, 10 de novembro, os participantes responderão ao segundo caderno de prova, com mais noventa questões distribuídas nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Clique aqui