“Forró dos APAExonados” acontece nesta quinta-feira, dia 13 de junho

12/06/19 - 15:49:03

O São João está chegando e o clima de arrasta pé na APAE Aracaju já começou. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais promove nesta quinta-feira, dia 13, o “Forró dos Apaexonados”. Prevista para começar às 14h, a festança entre as atrações, vai contar com o grupo Peneirou o Xerém, Ararão e trio pé de serra, além da apresentação da quadrilha junina dos assistidos da Apae Aracaju.

O presidente da ONG, Max Guimarães, explicou o objetivo do evento. “O Forró dos Apaexonados é muito mais um momento de confraternização entre os assistidos, entre alunos, familiares. Nós, enquanto instituição, temos que preservar isso, eventos de arrecadação, eventos para eles [assistidos]. O Forró é um festa muito mais que institucional, é um momento que se engrandece com a alegria deles, o aprendizado deles. Eles estão ensaiando quadrilha diariamente, outras danças, e isso nos motiva a criar ainda mais eventos destinados a pessoas com deficiência”, declarou.

O arraial acontece na sede da APAE Aracaju, localizada na rua Manoel dos Santos Carvalho, 379, no bairro Industrial. A entrada é gratuita e a renda arrecadada com a venda de comidas típicas no forró será revertida para a instituição.

Fonte: Assessoria de comunicação da Apae Aracaju

Foto: Evenilson Santana.