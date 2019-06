GREVE GERAL EM SERGIPE: CONFIRA CATEGORIAS QUE ADERIRAM E PROGRAMAÇÃO

12/06/19 - 13:10:32

Nesta sexta-feira (14), o Brasil vai parar. A categoria petroleira, organizada pela FNP (Federação Nacional dos Petroleiros) e FUP (Federação Única dos Petroleiros), também vão participar em peso da data. Em Sergipe e Alagoas fo Sindipetro AL/SE realizou assembleia em todas as áreas da Petrobras, onde os trabalhadores e trabalhadoras deciciram aderir a Greve Geral e vão parar nesta sexta-feira.

Nacionalmente, trabalhadoras e trabalhadores de diversos setores se somarão à Greve Geral contra a Reforma da Previdência, em defesa da Educação e por empregos. Segmentos do setor dos transportes, servidores públicos, profissionais da Educação, metalúrgicos, bancários, operários da construção civil, petroleiros, comerciários irão integrar esse dia de luta contra os ataques do governo Jair Bolsonaro aos direitos previdenciários, ao emprego e aos cortes na Educação.

As Centrais Sindicais, sindicatos, setores que organizam a classe trabalhadora no campo, nas ocupações, nas periferias indicam que esta será uma greve forte. O governo Bolsonaro vem se desgastando e perdendo popularidade a cada dia. O país caminha em direção a uma forte recessão sob um PIB (Produto Interno Bruto) que cai pela 15ª vez consecutivamente. O desemprego ultrapassa os 13 milhões de pessoas e se aproxima de 60 milhões, se incluirmos o trabalho informal. Além disso, a semana tem início com escândalos envolvendo integrantes do governo, como o Ministro da Justiça Sérgio Moro. A situação alimenta a insatisfação do povo brasileiro e tem tudo para ser combustível para uma forte Greve Geral.

Participe! No Dia 14 de junho não vá trabalhar e só saia casa para participar dos protestos e mobilizações!

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ – As categorias realizarão atos e paralisações. O Sindipetro AL/SE realizará um ato a partir das 6 horas da manhã na sede da Petrobras,Rua Acre, Aracaju-SE.

TARDE – Ato unificado na Praça General Valadão, Centro, Aracaju, com concentração às 15h.

Por Leonardo Maia de Alencar