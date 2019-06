Instituto Banese realiza o São João da Gente Sergipana 2019

12/06/19 - 06:37:22

Museu da Gente Sergipana se transforma em arraiá para brincar os festejos juninos com o público

A época mais tradicional do ano em Sergipe já chegou e o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda se enche de cores, enfeites, bandeirolas e atividades especiais para junto com o público exaltar e manter viva a cultura nordestina. Em mais um São João da Gente Sergipana, marcado para o dia 19 de junho, o Instituto Banese cumpre seu papel de valorizar, promover e difundir a cultura de Sergipe marcada por manifestações artísticas e culturais tão expressivas nesse período de festejos juninos.

É um tempo de apreciar e viver essa cultura tão peculiar, que inclui musicalidade envolvente e uma culinária toda especial. Inspirado nestes valores e costumes, o museu promoverá a partir das 17h uma programação especial recheada de música, teatro, dança, gastronomia e artesanato voltada para crianças, jovens, adultos e toda a família.

Às 17h terá início a Feirinha da Gente, um espaço que reúne a diversificada arte sergipana feita por talentosos artistas da capital e do interior. Durante o evento, artigos e comidas típicas do período junino estarão em exposição e sendo comercializados. A partir das 18h o público poderá assistir à apresentação da quadrilha junina ‘Vida Nordestina’, do município de Gararu; em seguida acontecerá o show da banda Baião de Três e a apresentação teatral ‘O Barco que Avoa’, produzida pela equipe educativa do Museu da Gente Sergipana em homenagem ao tradicional Barco de Fogo de Estância. O arrasta pé continuará com a banda Zé Tramela e para encerrar a festança acontecerá o espetáculo de luzes e cores do Barco de Fogo e da Guerra de Espadas.

A programação do Museu da Gente Sergipana é gratuita e aberta ao público em geral. Para participar basta levar alegria e vontade de dançar, se divertir e saborear as delícias dessa época. Para maiores informações sobre a programação entrar em contato com o Instituto Banese pelo telefone (79) 3218-1551.

Fonte e foto assessoria