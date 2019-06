MARINHA EMITE ALERTA SOBRE MAU TEMPO E ONDAS DE ATÉ 3,5M EM SERGIPE

12/06/19 - 05:03:01

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), informa que estão em vigor os seguintes avisos de mau tempo, emitidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para as áreas marítima e litorânea da região Nordeste, que incluem o litoral Sergipano:

Na área litorânea, há um Aviso de Ressaca em vigor, com previsão de ondas de até 2,5 metros, a partir das 21h de quarta-feira (12) válido até às 21h desta sexta-feira (14).

A 50 milhas da costa, há um Aviso de Mar Grosso em vigor, com previsão de ondas de 3,0 até 3,5 metros, a partir das 21h desta terça-feira (11) válido até às 09h desta sexta-feira (14).

A 50 milhas da costa, há um Aviso de Vento Forte em vigor, com previsão de ventos de 28 a 33 nós, a partir das 21h desta terça-feira (11) válido até às 15h desta quinta-feira (13). Estão sendo divulgados alertas por fonia, em VHF, e encaminhados comunicados às marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo, reiterando a necessidade de precaução durante o período supracitado.

A Marinha do Brasil permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, a CPSE poderá ser acionada, em qualquer horário, pelo telefone (79) 3711-1646. Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados pelo telefone 185, EMERGÊNCIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS, ou ao SALVAMAR LESTE, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, por meio do telefone 08002843878.

Fonte: Marinha do Brasil

Foto: Reprodução/TV Sergipe