NOTA PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS DE SERGIPE SOBRE SUPOSTO ESTUPRO

12/06/19 - 16:25:49

O Corpo de Bombeiros informa que o suposto crime de estupro sofrido por uma bombeiro militar, que teria sido praticado por um colega de instituição, está sendo investigado pela Delegacia de Grupos Vulneráveis (DAGV) e que todas as medidas administrativistas de apuração interna e externa já foram adotadas pela corporação.

Diferente do que foi divulgado por alguns setores da imprensa, o suposto crime não ocorreu nas dependências do Corpo de Bombeiros, mas em um condomínio onde eles participavam de uma confraternização, juntamente com outros colegas de um curso de aprimoramento que haviam concluído.

Ascom CBM/SE