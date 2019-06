Pedro Scooby vai ao México e prepara surpresa para Anitta. A cantora mostrou o quarto decorado com pétalas de rosas e velas

12/06/19 - 22:08:39

Anitta passou o dia participando de programas de TV no México, mas quando chegou ao seu quarto de hotel foi surpreendida com um ambiente romântico preparado por Pedro Scooby. O surfista viajou para passar o Dia dos Namorados com a cantora.

Em vídeo no Instagram ela mostrou a surpresa: o quarto decorado com pétalas de rosas e velas.

Mais cedo, a cantora foi surpreendida com os boatos de que estaria grávida. A confusão teve início após uma publicação da cantora Roberta Miranda parabenizando o casal nas redes sociais. “O que esta acontecendo gente? Estava dando uma entrevista, saí, fui pegar meu telefone e todo mundo perguntando se eu estou grávida. O que está havendo, vocês tão tudo doidos? Me erra, pelo amor de Deus. Cheia de coisa pra fazer, cheia de show marcado e vocês inventando esses negócios pra mim. O que está havendo, alguém me explica”, falou.

