Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em três municípios sergipanos

12/06/19 - 11:11:45

A Polícia Federal cumpriu no inicio da manhã desta quarta-feira (12), vários mandados de busca e apreensão nos municípios de Itabi, Nossa senhora das Dores e Aracaju.

A ação policial é no sentido de investigar um suposto esquema de fraude na construção de moradias rurais com recursos do Programa Nacional de Habitação Rural – PNRH.