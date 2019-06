POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE ROUBAR AGÊNCIA BANCÁRIA 7 ANOS DEPOIS DO CRIME

12/06/19 - 13:58:30

O suspeito roubou a agência do banco Banese no dia 09 de junho de 2012

Policiais civis das Delegacias de Feira Nova, Graccho Cardoso e Itabi, prenderam em Nossa Senhora das Dores, Genivaldo Cardoso Guimarães, conhecido “Neném, 25 anos, apontado como um dos autores do roubo majorado ao banco Banese ocorrido no dia 9 de junho de 2012. O suspeito contou com o auxílio de três comparsas para praticar o assalto.

Segundo informações da polícia, na época do crime, os agentes tentaram prender os infratores em flagrante, mas houve intensa troca de tiros e os criminsos conseguiram fugir. As investigações foram retomadas novamente neste ano pela equipe de inteligência da Delegacia de Feira Nova/SE, através de pesquisas nos sistemas policiais, no qual consegui-se localizar Genivaldo em Nossa Senhora das Dores.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o suspeito encaminhado à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça a colaboração da sociedade através do serviço Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP