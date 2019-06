Prefeita Hilda Ribeiro e a Saúde de Lagarto

12/06/19 - 18:43:15

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, vem realizando uma administração no município, especialmente por conta das ações positivas viabilizadas em várias áreas, como a da Saúde. Ontem mesmo, ela inaugurou as novas instalações do Centro de Especialidades Médicas Otacília Ribeiro, uma Unidade de Saúde que, no momento em que foi entregue à população, foi compartilhada por dezenas de pacientes que aguardavam atendimento e que puderam conhecer um pouco mais das especialidades oferecidas, tais como dermatologia, urologia, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, mastologia e otorrinolaringologia. Ponto positivo.