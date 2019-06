Prefeitura de Aracaju alinha Programas da Saúde para o Forró Caju 2019

12/06/19 - 06:53:18

Com o objetivo de alinhar estratégias de atuação e promover articulações que possam aprimorar o trabalho da Saúde no espaço onde ocorrerá o Forró Caju 2019, que acontecerá nos dias 23, 24, 28 e 29 deste mês, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou uma reunião, com os gestores dos Programas do órgão.

De acordo com o secretário adjunto da Saúde, Carlos Noronha, a reunião contemplou ajustes para promoção, tanto da saúde geral, quanto em relação à estrutura. “Estamos em fase de definição dos quantitativos de profissionais e horários de atuação. As funções já são de conhecimento de todos os envolvidos, visto que já fazemos isso há muito tempo. Toda a nossa estrutura da Saúde estará disposta no evento para proporcionar o máximo de tranquilidade às pessoas que estiverem no local”, ressaltou.

A diretora da Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS) da SMS, Taíse Cavalcante, participou da reunião e ressaltou que todo o planejamento feito entre os Programas garante a realização de um trabalho em conjunto. “Todos os anos nós temos um excelente resultado porque nos preparamos anteriormente e envolvemos os profissionais. Todos opinam e buscam as melhores soluções para que a gente possa atender da melhor forma a população”, reforçou.

Para que os festejos ofereçam o suporte adequado para o bem-estar do público, a SMS contribuirá oferecendo os serviços de posto médico avançado, onde haverá médicos, enfermeiros e profissionais de apoio, para assistir quaisquer eventualidades de urgência e emergência no local. Na ocasião, a parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) possibilitará a remoção de pacientes de baixa e alta complexidades, caso haja necessidade.

Nos dias da festa, profissionais da Saúde irão atuar ainda com a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), como o HIV, a sífilis e as hepatites, na qual o Programa Municipal de IST/Aids promoverá ações de prevenção para o público. Além disso, a SMS contará ainda com os serviços da Vigilância Sanitária e Ambiental, que irá realizar ações de inspeção de vendedores ambulantes e dos produtos comercializados, com o intuito de verificar as condições sanitárias do que será vendido aos consumidores.

