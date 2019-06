Prefeitura de São Cristóvão finaliza iluminação na estação ferroviária

12/06/19 - 16:37:49

A prefeitura de São Cristóvão finaliza a segunda etapa de iluminação na Estação ferroviária, na sede municipal. Estão sendo implantados quatro postes com lâmpadas de led. A previsão é que os serviços sejam concluídos até sexta-feira, dia 14.

Com a conclusão dessa etapa, toda a rua da Estação estará iluminada. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos (Semsurb), a iluminação atende uma demanda de mais de 20 anos. Ao todo, foram colocados 12 postes com luminárias de led.

O prefeito Marcos Marcos Santana acompanhou a instalação de postes e destacou o trabalho da gestão na recuperação da iluminação pública na sede, no grande Rosa Elze e em povoados.

“Desde o início da gestão, estamos recuperando a iluminação pública e colocando postes e luminárias onde não tinha. Trocamos as antigas lâmpadas por luminárias de LED, que são mais econômicas e duradouras. É um trabalho contínuo que oferece mais conforto e segurança à população”, declarou.

O investimento em iluminação pública integra as políticas públicas da gestão, que objetivam ofertar um serviço mais qualificado no gerenciamento urbano. Segundo dados da Semsurb, São Cristóvão possui atualmente cadastrados na Energisa (concessionária estadual de energia) 9.011 pontos de iluminação. A substituição por luminárias LED já aconteceu em 2.221 pontos.

Fonte e foto assessoria