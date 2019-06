PREFEITURA GRANTE APOIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO

12/06/19 - 15:30:47

A Prefeitura de Aracaju dará apoio para a realização do tradicional festejo junino da Rua de São João, localizada no bairro Santo Antônio, zona Norte da capital. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 12, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, após reunião com a comissão organizadora do evento, em seu gabinete. Além de assegurar todo apoio logístico, o prefeito confirmou que a administração municipal também entrará com um patrocínio no valor de R$ 20 mil.

“Esta foi uma reunião muito importante, pois, a partir de um grande esforço, a Prefeitura de Aracaju dará apoio ao forró da Rua de São João. Entendemos a importância da festa e respeitamos sua história. Por isso, a Prefeitura entrará com recursos e também dará todo o apoio logístico, garantindo a presença da Guarda Municipal, da SMTT, a colocação de banheiros químicos, além da limpeza da área, dando assim as condições para que a festa aconteça com todo o seu brilho”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Bastante satisfeito, o presidente da comissão responsável pela organização do festejo, Diego Michel Oliveira Santos, afirmou que o apoio da Prefeitura será fundamental para a realização da festa. “Estamos felizes porque já não tínhamos mais expectativas. Ficamos muito gratos pelo apoio que o prefeito manifestou em nos dar porque demonstra a valorização da Prefeitura a nossa cultura. Com esse valor, poderemos custear som, segurança, fechamento da área, entre outros itens importantes. Agora, vamos correr atrás dos outros apoiadores para que a festa se inicie o quanto antes”, frisou o presidente da comissão.