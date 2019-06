Quase 1000 km de rodovias contemplados pela Operação Tapa-Buraco

Uma quarta-feira de trabalho em mais três novos trechos de rodovias sergipanas com a operação Tapa-Buraco. Hoje (12), duas equipes chegam à SE-179, entre os municípios de Pinhão e Simão Dias, uma terceira equipe começa a trabalhar na SE-265, que liga o município de Itaporanga D’Ajuda ao povoado Sapé e prossegue até o povoado Brasília, em Lagarto, no Território Centro Sul, e a quarta executa o trabalho na SE-204, entre os municípios de Pacatuba e Brejo Grande, passando por Ilha das Flores, no Baixo São Francisco. Mais três equipes continuam os serviços em outras rodovias estaduais.

Essa manutenção é feita pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe (DER), e já beneficiou 18 rodovias e vai continuar até atender toda a malha viária sergipana.

Em quase dois meses de operação, já são 990,24 km feitos pelas equipes em 18 rodovias estaduais e mais de 30 trechos concluídos, para garantir segurança ao tráfego dos sergipanos. Para o diretor-presidente do DER, Ancelmo Souza, esse trabalho paliativo é importante nesse momento em que o governo do estado não dispõe de recursos e nenhum órgão federal disponibiliza linha de crédito para a recuperação de estradas e rodovias.

“A ação de recuperação asfáltica, através da operação tapa-buraco em quase toda a malha viária do estado, é importante para manter a segurança de quem trafega pelas nossas rodovias enquanto não chega uma solução definitiva para as todas elas”, explica o presidente, que acrescenta que o Governo do Estado vem fazendo gestões no sentido de obtenção de linha de crédito junto a entidades financeiras, no sentido recuperar grande parte da malha viária.

Rodovias beneficiadas

SE-170 – Itabaiana/Lagarto, Itabaiana/Campo do Brito, Campo do Brito/São Domingos, São Domingos/Lagarto, Riachão do Dantas/Tobias Barreto e contorno de Itabaianinha

SE-315 – Canindé, assentamentos Cuiabá-Capim Grosso/ Santa Rosa do Ermírio, divisa com a Bahia

SE-065 – Rodovia João Bebe Água/Conjunto Eduardo Gomes

SE-464 – São Cristóvão, povoado Rita Cacete/BR-101

SE-230 – Canindé de São Francisco/ Povoado Curituba

SE-100 – Rodovia José Sarney, Barra dos Coqueiros/Pirambu e Pirambu/Japaratuba

SE-290 – Umbaúba/Itabaianinha

SE-179 – Pinhão/Simão Dias, Pinhão/BR 235

SE-339 – Capela/povoado Pirunga e Capela/povoado Miranda

SE-285 – Arauá/Pedrinhas, Pedrinhas/Riachão do Dantas

SE-368 – Santa Luzia do Itanhy/Indiaroba

SE-470 – BR-101/praias do Litoral Sul

SE-204 – Pacatuba/Brejo Grande

SE-335 – BR-101/Japoatã (povoado Tatu)

SE-240 – Serra do Machado/Ribeirópolis, povoado Candeias/Moita Bonita e Entroncamento Divina Pastora/Santa Rosa de Lima

SE-245 – Povoado Pedra Branca, Maruim/Malhador

SE-318 – Boquim/Estância

SE-235 – Povoado Alagadiço/Frei Paulo

Contorno de Cristinápólis até o acesso à Rodovia que liga a Tomar do Geru