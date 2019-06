SE tem maior índice satisfação entre clientes de encomendas dos Correios

12/06/19 - 12:58:58

Os Correios realizaram, nos últimos 10 meses, uma ampla pesquisa de satisfação com clientes dos serviços de encomendas. Em todo o Brasil, foram ouvidas 228 mil pessoas, entre 14 de agosto de 2018 e 9 de junho de 2019. O índice de ‘clientes promotores’, ou seja, aqueles que recomendam os serviços de encomendas dos Correios para parentes e amigos, foi de quase 60%, percentual que posiciona a estatal na zona de qualidade.

No ranking dos estados, Sergipe aparece em 1º lugar: 77,5% dos entrevistados responderam que recomendam os serviços de encomendas dos Correios – índice acima da média nacional, que coloca o estado na zona de excelência. Para o superintendente dos Correios em Sergipe, Israel Bispo, o resultado reflete a qualidade dos serviços prestados à população. “De janeiro a maio deste ano, nosso IEPE [Índice de Entrega no Prazo de Encomendas] aqui no estado foi de 98,63%”, informa.

Ainda de acordo com o superintendente, desde o segundo semestre de 2018, a empresa realizou ajustes importantes em alguns processos, sobretudo nas linhas de transporte, que garantiram a recuperação da qualidade operacional. “Hoje nossos índices de entrega no prazo são excelentes, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Os resultados são superiores, inclusive, aos alcançados pela maioria das empresas de correio do mundo inteiro, o que comprova nossa excelência. Estamos no caminho certo”, afirma Israel.

Aprovação – A pesquisa realizada com clientes dos serviços de encomendas apontou também que, em uma escala de 1 a 10, 67,4% dos clientes atribuíram nota máxima em satisfação com o sistema de rastreamento disponibilizado pelos Correios; e 66,2% ficaram plenamente satisfeitos com a entrega de seus objetos postais. Entre as palavras mais citadas pelos entrevistados em relação aos serviços de encomendas da estatal, as que mais apareceram foram ‘rapidez’, ‘agilidade’, ‘satisfação’, ‘eficiência’ e ‘confiança’.

A cliente Lilian Carvalho, moradora da cidade de Itabaiana, posta, em média, quatro encomendas por semana, e afirma que aprova o serviço dos Correios. Ela ajuda sua mãe, que é costureira, na confecção de capas de tecido para instrumentos musicais, e envia os produtos para todo o país. “Não temos queixas em relação ao atendimento, à postagem, ao rastreamento. Gostamos muito do serviço e recomendamos a outras pessoas, com certeza!”, elogia a jovem.

