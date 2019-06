Show Beatles para Crianças no Teatro Atheneu no próximo dia 6 julho

12/06/19 - 06:06:02

O Show Beatles para Crianças com um espetáculo para toda a família. No repertório, sucessos como “Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band”, “She loves you”, Obladi Oblada”, “Octopus Garden” e muitas outras. Tudo isso recheado com histórias e uma produção visual criada especialmente para o show. Vídeos e animações operadas ao vivo deixam o espetáculo ainda mais atraente.

As crianças são apresentadas também a novos e diferentes instrumentos musicais, tais como banjo, gaita, sanfona, escaleta e muitos outros. É recomendado se preparar para uma bagunça musical inesquecível e divertida junto com a galera do BPC.

A apresentação ocorrerá no Teatro Atheneu, dia 6 de julho, às 17h.

Serviço

Vendas na bilheteria do Teatro, Lojas HITZ e site da Guichê web.

Lote promocional, inteira $70.

Ingresso solidário $50

Meia $35.

Da assessoria