TRT DETERMINA QUE O SINTTRA MANTENHA 40% DOS SERVIÇOS FUNCIONANDO NA SEXTA

12/06/19 - 19:24:11

O TRT, da 20ª Região, em Sergipe, concedeu liminar em que determina que o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Sergipe (Sinttra) garanta que ao menos 40% do efetivo dos trabalhadores do transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana estejam prestando serviço à população nesta sexta-feira, dia 14, mesmo diante do indicativo de greve geral, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.