Uma disputa que destrói o Brasil

12/06/19 - 00:01:21

Diógenes Brayner – [email protected]

O momento de incerteza tumultua um Brasil desfocado de sua realidade para conduzir momentos difíceis como esse. A Justiça está sendo acionada para oferecer solução e dar uma decisão que não abra margem às dúvidas quanto a seriedade de suas posições. Mais uma vez o Supremo está sendo convocado a por ordem “na desordem”. Há uma luta de posições, que há muito deixou de ser ideológica. Está mais para torcidas organizadas de de times de futebol, onde o ministro Sérgio Moro tem um pênalti contra, e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva está pronto para bater.

Desde domingo passado, com a publicação de mensagens secretas trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores, adquiridas por ação de hackers e publicadas no site The Intercept Brasil, que há um movimento no País para descaracterizar a Operação Lava Jato e transformar o ministro Sérgio Moro em vilão. Preso na Polícia Federal de Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já pousa de inocente inútil e herói.

A direita mantém todo apoio a Moro e estrangula Lula, mas a sociedade que não participa desse massacre, está atônita e não tem certeza de quem seja pior: Lula ou Moro. Na realidade os discípulos de Lula querem esmagar o ministro da Justiça, têm gana em deixá-lo na lama. Mas já há um movimento intenso de direita que trabalha intensamente para segurar o Moro e mantê-lo herói nacional.

A mídia também entrou na disputa e se torna naturalmente parcial quando torce por um caso ou outro. E como tirar o Brasil dessa trama tenebrosa? Buscando a ordem e através dela a verdade absoluta. Por que o site The Intercept Brasil se interessou tanto em agir apenas nos documentos de Moro e Procuradores? A Justiça isenta é que tem de mandar investigar, apurar e decidir culpados, dentro do que determina a lei. Lei? Quê Lei? Vive-se num País que se engana até cego em meio a tiroteio. Há uma acefalia dramática.

Mas não dá para continuar assim. Tem muita gente percebendo que esse estilo político adotado pelo Brasil não serve mais, porque já se tem dúvida de quem seja honesto ou corrupto, e é preciso definir isso de forma clara e convincente, porque a crise moral é pior do que a crise social, econômica e financeira. Um dos problemas perceptíveis é que não se discute o Brasil, mas o ex-presidente Lula e o ministro Moro.

Sinceramente, há necessidade de se estruturar um País minimamente sério.

Demissão já anunciada

Diogo Machado, que foi preso ontem em Carira, ocupa uma diretoria da Cohidro, está de férias e não pode ser demitido nesta situação.

*** Já está certo é que não retornará ao trabalho porque será demitido.

Não permite corrupção

O governador Belivaldo Chagas tem dito sempre que não aceita qualquer tipo de erro ou participação de servidores em atos de corrupção, mesmo que seja anterior ao seu governo.

*** O afastamento do cargo será imediato e sem conversas…

Jantar bem ao gosto

Belivaldo Chagas esteve ontem em Simão Dias para entregar a obra de duplicação da Avenida João Antônio de Santana. Deixou a cidade já à noite.

*** Antes jantou uma macaxeira com carne, ao lado do prefeito Marival Santana…

Aprovação da LDO agora

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa em primeira votação, mas ainda falta duas votações para decisão final.

*** A terceira votação é que será a mais discutida para aprovar emendas ou não.

Machado preside comissão

O ex-deputado José Carlos Machado é o presidente da Comissão Regional Provisória do Democratas em Sergipe, em decisão assinada ontem pelo presidente nacional do partido, ACM Neto.

*** A Comissão foi criada através da Executiva Nacional de Refundação do DEM. Os integrantes foram indicação da senadora Maria do Carmo Alves.

Prisão de empresário

Tobias Barreto assistiu com surpresa à prisão do empresário Robson Lopes: “ele é uma pessoa boa, apesar de ser muito irritado e ter ‘sangue no olho’”, disse um político.

*** Lopes tem um irmão que é agente da Polícia Federal.

Muito preocupante

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admitiu que a ação dos hackers em expor conversas entre Moro e procuradores “foi muito preocupante”. Para ele, “se os diálogos forem verdadeiros, o País poderá passar por outra crise séria”.

*** – Processos, à luz da lei, poderão ser anulados, disse.

Fábio cita princípio

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) admite que há um princípio de que o juiz seja imparcial em processo que julga. Pelas conversas está claro que Sérgio Moro interferiu diretamente.

*** Fábio ouve que nos bastidores tem mais coisa para sair. A esquerda atua firme contra Sérgio Moro.

CPI para apurar caso

Fábio Henrique disse, ontem que o PDT entrou com um pedido de abertura de CPI para apurar todo o caso das conversas divulgadas e todos os partidos da oposição vão assinar.

*** Ontem houve uma reunião sobre isso com partidos de esquerda como PDT, PT, Psol, PSB e PCdoB.

Rogério e frase de Lula

O senador Rogério Carvalho (PT) publicou ontem, em seu twitter, a verdade do ex-presidente Lula: “Moro tem certeza de que sou inocente, Dallagnol tem certeza de que é um mentiroso.”

*** O assunto político do momento, e que vai durar muito, é a ação dos hackers contra Moro e procuradores.

Assinaria embaixo

Rogério Carvalho disse ainda que o advogado Battochio fez uma fala que ele assinaria embaixo: “segundo a Constituição, nenhum julgamento é válido na esfera criminal se o juiz não for imparcial”.

*** E mais: “como o STF é o guardião da Constituição Federal, vamos aguardar o posicionamento da corte que nunca falhou no cumprimento das leis”.

Mamatas do Poder

O advogado João Fontes acha que defender a Lava Jato, que já prendeu vários políticos corruptos, é obrigação dos homens e mulheres de bem desse país. E admite que “Moro é um grande brasileiro, que teve a coragem de sacrificar a sua vida para combater a impunidade no Brasil”!

*** – Não existe nas divulgações do site ‘intercept’ nenhuma conduta de Moro que comprometa a sua atuação na Lava Jato! – declara.

*** E mais: “Lula já foi condenado em várias instâncias do judiciário brasileiro! De resto, fica apenas o chiado das viúvas que perderam as mamatas do poder”!

Valadares confirma

O senador Valadares (PSD) confirma que vai a Simão Dias todas as semanas e constrói alternativa de candidatura própria do PSB à Prefeitura. Cita como opção o ex-vereador Cristiano, que obteve quase10 mil votos na disputa à Câmara Federal em 2018.

*** – Isso com uma estrutura mínima de recursos. Ainda transferiu mais de 2.500 votos para o deputado Luciano Pimentel. Vai ser uma luta difícil, mas teremos que enfrentar, disse.

Candidatura a prefeito

O que circula em Simão Dias, entre aliados do senador Valadares (PSB), é que a maioria deseja que seja ele o candidato a prefeito.

*** As chances de isso acontecer são grandes, embora ele silencie sobre este assunto.

Eduardo em Itabaiana

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) está participando da festa do caminhoneiro em Itabaiana, mas não trata sobre política: “estou quieto e na hora certa falarei sobre política”.

– Neste momento estou focado no meu trabalho nos hospitais.

Mas não descarta

Eduardo Amorim disse, entretanto, que não descarta disputar a Prefeitura de Itabaiana: “sou aliado e amigo do prefeito Valmir de Francisquinho”.

*** Entretanto, só pretende falar sobre candidatura bem mais adiante.

André na ponte aérea

O ex-deputado André Moura faz a ponte aérea entre Rio-Brasília-Aracaju. Foi ao Rio de Janeiro segunda-feira, retornou ontem as 17 horas a Sergipe para participar da solenidade de emancipação política de Japaratuba.

*** As 5 horas da manhã de hoje embarcou para Brasília e retorna no final de semana.

Deu nos grupos sociais

///Filiações em Socorro – O presidente regional do PSB anuncia que fez agora uma reunião para filiar novos membros no partido em Nossa Senhora do Socorro. “Formamos chapas com candidatos fortes e competitivos, 27 nomes já estão definidos como candidatos a vereador”.

*** Valadares Filho falou que o diretório estadual dará todo o respaldo, confiança e parceria aos membros do PSB do município que trabalham para o fortalecimento do PSB.

Viralizou na redes – Não há dúvida que Tobias Barreto é forte no comércio de confecção. Porém, essa semana uma ação do secretário de Comunicação, Gerliano Brito, viralizou nas redes sociais, mostrando a potencialidade da chamada Capital dos Bordados em um vídeo.

*** Gerliano tem se destacado na pasta e se mostrado bem articulado com imprensa do Estado.

/// Não anula provas – O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou ontem que o vazamento das conversas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e integrantes da força tarefa da Operação Lava Jato “não necessariamente” anula eventuais provas contidas nelas.

*** Há um debate entre profissionais do direito se as mensagens mostrando o então juiz orientando ações dos procuradores da Lava Jato poderiam de fato, ser usadas para anular as condenações. As mensagens foram divulgadas domingo pelo site The Intercept Brasil.

*** “Não necessariamente (anula). Porque se amanhã (uma pessoa) tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é autora de crime, se diz que em geral essa prova é válida“, disse Gilmar Mendes.

Governo aprova recursos – O governo Jair Bolsonaro conseguiu uma vitória ontem com a aprovação de crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões extras ao Orçamento. Para isso, o Planalto cedeu e afirmou que irá liberar verbas para as áreas de Educação e habitação antes contigenciadas.

*** Foram 450 deputados a favor e nenhum contrário. Entre os senadores, foram 61 votos a favor e novamente nenhum contrário.

*** O alívio vem em um momento de tensão que envolve o Planalto depois da divulgação de conversas do ministro da Justiça, Sergio Moro, com o coordenador da Lava Jato em Curitiba, o procurador Debitam Dallagnol. Nas conversas, Moro direciona o procurador sobre como atuar nas investigações.

Emissoras de TV e advogado – O advogado Zanone de Oliveira, que defende o ex-PSOL Adélio Bispo, revelou em vídeo que emissoras de TV já custearam suas despesas no processo de defesa do criminoso. No vídeo, o advogado é questionado por Roberta Lopes Alves, jornalista que faz parte do Direita Minas.

*** “Tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanone, no interior do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram pagas por algumas emissoras de televisão que eu não vou citar o nome para você e nem para o Brasil”, disse ele após se negar a revelar quem foi o primeiro financiador da defesa.

Um bom bate papo

Dia diferente – Dia dos namorados tem algo interessantes: motéis e afins superlotam na hora do almoço e os restaurantes fazem fila no horário do jantar.

Por que a troca? – É que no almoço é a vez dos casinhos extras, das amantes enfim. E a noite é o fazer média com as madames.

Esquerda faz a festa – Muita confusão no Brasil com essa questão das mensagens de Moro e procuradores. Toda a esquerda faz a festa.

Direita de agita – Na outra ponta, a direita começa a se movimentar para ‘melar’ a festa dos adversários. O Brasil agora está em total desequilíbrio.

Meio da canela – Muito movimentada a noite em Itabaiana com a Festa do Caminhoneiro. Lá a política deu no “meio da canela”. O tempo é para isso.

Nova versão – O ministro da Justiça Sérgio Moro apresenta a senadores nova versão sobre mensagens gravadas. Diz que hackers podem ter criado mensagens em seu nome.

Denunciado a ONU – Da repórter Andréa Sady: Bolsonaro é denunciado à ONU após exonerar peritos e acabar com salários de órgão que combate tortura.

Diz major Olimpio – Não houve qualquer influência ou invasão de competência constitucional ou judicial. Os bandidos que se cuidem porque virão mais prisões por aí.

Em quem acreditar – O mais difícil nesse momento é que não se sabe em quem acreditar. Na esquerda eufórica, numa direita enlouquecida, ou numa justiça duvidosa.