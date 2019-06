VEREADOR NITINHO ESCLARECE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

12/06/19 - 14:13:19

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), ocupou a Tribuna durante o Pequeno Expediente desta quarta-feira, 12, para fazer esclarecimentos sobre contratos e documentos do Parlamento Municipal.

De acordo com o presidente, qualquer vereador tem direito ao acesso dos documentos da Casa Parlamentar. “São documentos públicos, que se encontram no Tribunal de Contas. Já mandei providenciar a solicitação dos contratos e disponibilizar para os parlamentares. Não temos nada a esconder e vamos entregar o mais rápido possível”, destacou.

Segundo Nitinho, a Câmara de Aracaju é o primeiro parlamento do Estado de Sergipe que faz o pregão eletrônico. “A nossa forma de licitação é uma das melhores, por pregão eletrônico. Tenho muita tranquilidade com os contratos dessa Casa. Sempre procurei me cuidar como presidente para dar transparência ao serviço da Câmara. Não há nenhum contrato tendencioso para interesse pessoal. Temos hoje quatro empresas de outros estados que fornecem serviços para a Câmara Municipal de Aracaju. Todos que têm interesse em prestar serviço para a Câmara, é só se inscrever para participar das licitações, por pregão eletrônico”, esclareceu.

Outro destaque do parlamentar, foi citar a economia que já foi feita durante os dois primeiros anos de sua administração. “Vou deixar claro para a população que nós economizamos por dois anos seguidos o valor gasto com diárias e viagens. Foram quase 90% de economia. Antigamente, a economia não chegava a 10%. Esse ano também estamos economizando, e isso ffoi um avanço muito grande para o Legislativo. Os vereadores que quiserem fazer uma viagem de interesse parlamentar, um congresso importante, a gente não vai barrar, porque todo parlamentar precisa se capacitar, mas é preciso deixar claro que a economia está sendo feita”, finalizou.

Foto Gilton Rosas

Por Fernanda Sales