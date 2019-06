Vivir Viajando: Sergipe será apresentado em programa argentino

12/06/19 - 15:20:10

A ação é do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur)

Mercados Centrais, Museu da Gente Sergipana, Rota do Imperador (Santana do São Francisco), São Cristóvão, Laranjeiras, Crôa do Goré, Ilha dos Namorados, Oceanário de Aracaju e os Cânions de Xingó. Estes são alguns atrativos turísticos inseridos no roteiro dos jornalistas argentinos que, durante sete dias, estarão explorando Sergipe. A ação é do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Transmitido aos domingos pela emissora Argentinisima Satelital, o programa ‘Vivir Viajando’ tem como intuito principal divulgar destinos por todo o mundo. “É a segunda vez que venho a Sergipe e nesta visita tive a honra de explorar um novo produto que é a Rota do Imperador. Achei o passeio fantástico e será muito bom divulgar na Argentina as belezas do estado. Além disso, explorar as cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras foi sensacional, já que ambas foram berço de grandes acontecimentos na parte social e política do Brasil. Eu tenho um grande apreço pelo estado e estou muito feliz com o projeto”, destaca o apresentador, Ariel Divinck.

Satisfeito com mais uma atividade de promoção do destino, o gestor da pasta do Turismo ressalta a importância deste trabalho. “Turismo é relacionamento e o projeto demonstra o quanto estamos trabalhando em prol da divulgação de Sergipe além fronteiras. Aproveito para informar também que, no segundo semestre, teremos muitas ações na divulgação do destino em outras regiões do Brasil”, frisa Manelito Franco Neto.

Para o prefeito do município de São Cristóvão, Marcos Santana, o encontro foi bastante positivo. “Recepcionar os jornalistas argentinos e apresentar nossas riquezas históricas e naturais foi gratificante. Temos um acervo arquitetônico, cultural e histórico que remonta o período colonial da formação de nosso país e, por isso, precisamos divulgar nosso potencial turístico com responsabilidade e compromisso para atrair turistas e empreendedores. Vale ressaltar que estamos finalizando um convênio com o Sebrae para o fomento do turismo religioso, pois temos um grande potencial para o segmento como a festa de Senhor dos Passos, igrejas coloniais e o convento onde Irmã Dulce iniciou sua vida religiosa”, disse.

O secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, parabenizou a iniciativa. “O Fampress é super importante para que os profissionais da comunicação possam falar com conhecimento dos nossos atrativos. Uma coisa é repassar a informação e outra é conhecê-la de perto. Parcerias são essenciais e parabenizo a Setur por este trabalho, assim será possível dar continuidade ao planejamento estratégico no desenvolvimento do projeto Vem Sentir Aracaju”, ressalta.

O argentino Francisco Bay, que também faz parte da equipe de gravações que está em Sergipe, conta que ficou impressionado com a forte evidência do período escravocrata em Laranjeiras. “Cidade repleta de história e que até hoje demostra o seu poder econômico e cultural para Sergipe. Tivemos uma grande aula de história conduzida pelos guias de turismo em um resgate histórico do período da escravidão no Brasil”, salienta.

A diretora de Turismo de Laranjeiras, Cassandra Teodoro, agradeceu ao governo por agregar o município nesta ação. “Ficamos super felizes em receber os turistas e apresentamos o roteiro do Amor: IFÉ – A Trajetória dos Negros Escravizados por Laranjeiras. Os argentinos degustaram dos pratos regionais do povoado quilombola Mussuca e finalizamos a visita indo nas igrejas seculares da cidade”, finaliza.

Fonte e foto Setur