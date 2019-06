Zezinho Sobral debate sobre desenvolvimento econômico e gerenciamento

12/06/19 - 11:20:50

Zoneamento turístico e a aquicultura foram os temas debatidos na reunião que aconteceu na tarde desta terça-feira, 11, na Secretaria Geral de Governo, com a presença do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), representantes da carcinicultura e aquicultura do Baixo São Francisco, dos Municípios, Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado Sergipe, Associação dos Pescadores Amadores, especialistas do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o secretário geral Felizola Filho.

O líder da bancada governista destacou que os produtores apresentaram tópicos e sugestões para a elaboração do Plano de Gerenciamento Costeiro do Estado, que deverá ser debatido e aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe ainda este ano.

“Discutimos o gerenciamento costeiro do Estado de Sergipe e a compatibilização das atividades econômicas para promover o desenvolvimento respeitando as leis ambientais, sempre em sintonia com o crescimento econômico e social”, comentou o deputado Zezinho Sobral.

A mesma comissão esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe, na última segunda-feira, dia 10. Na ocasião, o deputado Zezinho Sobral se comprometeu em intermediar essa reunião com o Governo de Sergipe para que fossem apresentadas as formas de gerenciamento do litoral de forma a fortalecer a carcinicultura, a produção, o meio ambiente e o turismo.

“A carcinicultura é muito importante para o desenvolvimento econômico de Sergipe. A criação de camarão gera renda e empregos diretos e indiretos. Nosso mandato está à disposição para fortalecer o debate, propor ideias e ampliar o diálogo para incentivar a economia, a produção, a expansão e proporcionar resultados sustentáveis para todos”, reforçou Zezinho Sobral.

