Cirurgiã Plástica do Huse palestrou no Almoço realizado pela Somese

13/06/19 - 17:00:30

Cirurgiã Plástica do Huse palestrou no Almoço Somese

A Dra. Moema Maria de Santana Dahmer, referência técnica de Cirurgia Plástica do Huse foi a convidada do Almoço Somese dessa quinta-feira, 13 e na oportunidade, a médica abordou sobre o tema: “Planejamento do Huse para os festejos juninos”.

O alerta para os cuidados contra as lesões por queimaduras cresce com o início do mês de junho e nessa época do ano as pessoas costumam acender fogueiras, soltar fogos e os índices de acidentes só aumentam. A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), referência em atendimentos de média e alta complexidade em Sergipe faz parte do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) que conta com um setor especializado no atendimento às vítimas.

Para o representante da Somese, Dr. Francisco Rollemberg, que conduziu o Almoço no dia de hoje, a palestra foi muito instrutiva, muito bem elaborada e gera como um alerta para a população. “Seria importante termos um material impresso como forma de conscientização para ser distribuído entre as famílias para evitar o sofrimento humano de uma queimadura”, comentou Dr. Francisco.

De acordo com a Dra. Moema Santana, todo ano sua equipe e ela se preparam para esse evento que deveria ser encarado somente como festa, mas que na verdade tem uma particularidade que são os acidentes relacionados aos fogos de artifício. “Essa é uma época que, infelizmente, aumenta a ocorrência de 40 a 50% e nosso atendimento cresce ainda mais na véspera e no dia de São João. Alertamos aos pais que tenham cuidado com as crianças nesse período e que não as deixem soltar fogos, pois são muito perigosos e deveriam ser proibidos” alertou a Dra. Moema.

O Dr. Sérvulo Sampaio enalteceu a Somese por promover uma palestra com um tema tão importante para o período. “A Dra. Moema nos apresentou as informações de uma forma didática e ilustrativa no ponto de vista não só das estatísticas de queimados durante as festas juninas, como também, da condução dos queimados com relação ao tratamento e principalmente dos critérios de prevenção das queimaduras”, explicou Dr. Sérvulo.

Atendimento do Huse

O setor funciona 24 horas, com 14 leitos, sendo 4 pediátricos e 10 adultos, e conta com uma equipe multidisciplinar, além de cirurgiões plásticos, enfermeiros, clínicos e pediatras. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registrados no mês de junho 86 vítimas de queimaduras no Huse, a maioria por fogos de artifício.

Por Maraiza Figueiredo

Foto: Leonardo Vilas Boa