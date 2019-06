6º BPM realiza o sonho de garoto que deseja ser um policial militar

13/06/19 - 13:08:03

Na manhã desta quinta-feira (13), o garoto João Vitor, natural de Estância/SE, esteve comemorando seu aniversário de 13 anos de idade, nas dependências do Quartel do 6°BPM.

O João Vitor havia enviado uma carta ao Cmt do Batalhão, TC Pinheiro, a fim de que pudesse realizar o tal sonhado desejo de, fardado, pudesse confraternizar esse momento ímpar em sua vida, com os Policiais Militares, professores e seus pais.

João Vitor, esteve também nas dependências da Unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Estância e no Colégio Gilberto Amado, onde estuda no 6° ano.

Os Policiais Militares do 6° BPM sentem-se honrados em poder realizar esse momento de felicidade ao João Vitor.

Informações e foto 6º BPM