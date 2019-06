AMESE OFICIA OAB COBRANDO RESULTADO DE APURAÇÃO DE CONDUTA DE ADVOGADOS

13/06/19 - 05:48:55

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), oficiou nesta semana a secção regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE) cobrando a apuração solicitada pela entidade acerca da atuação de dois advogados que se envolveram em fatos envolvendo policiais militares.

Um dos advogados foi preso pela Polícia Militar em Lagarto, no dia 24 de fevereiro do corrente ano, por, em tese, interferir de forma equivocada em ação da PM naquele município. No outro caso, o profissional usou rede social para difamar toda a categoria policial militar.

“Pelo que sabemos, a OAB compareceu ao comando da Polícia Militar para cobrar apuração da conduta dos policiais militares na prisão do advogado em Lagarto. O que cobramos, meses atrás, foi que a OAB também apurasse a conduta dos advogados. Porém, até o presente momento, não sabemos se houve ou não tal investigação pelo Conselho de Ética da entidade”, frisou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.