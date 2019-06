Balcão do Cidadão Correios é lançado no estado de Sergipe

13/06/19 - 13:13:14

Os Correios lançaram nesta quinta-feira (13), em Sergipe, o Balcão do Cidadão. A proposta é utilizar a rede de atendimento da estatal – única empresa pública presente em todos os 5.570 municípios brasileiros – para ampliar e facilitar o acesso da população aos mais variados serviços ofertados pela iniciativa privada e, sobretudo, pelo poder público. O lançamento aconteceu no auditório do edifício sede da empresa, em Aracaju, com a presença de representantes do Executivo e Legislativo estaduais.

Serviços como emissão de documentos, cadastramento e recadastramento de beneficiários, inscrições, prova de vida, entre outras atividades essenciais à população poderão ser disponibilizados pelos Correios, a partir de parcerias com instituições públicas e privadas. O Balcão do Cidadão tem a perspectiva de fazer com que os usuários, onde quer que estejam, tenham acesso a serviços aos quais eles têm direito e que são necessários no seu dia a dia, bem como garantir que os prestadores desses serviços alcancem, de fato, seus públicos, seja aonde for, gerando economia, eficiência e satisfação.

Para isso, a estatal desenvolveu uma plataforma tecnológica capaz de se comunicar, de forma segura, com sistemas e bancos de dados dos órgãos parceiros. Dessa maneira, as agências dos Correios estarão aptas à prestação de multisserviços, sendo representantes de entidades públicas em todos os cantos do Brasil. O Balcão do Cidadão vai contribuir, assim, para desburocratizar e simplificar a administração pública, além de facilitar a vida da população.

Lançamento – Durante a cerimônia, o superintendente dos Correios, Israel Bispo dos Santos, destacou a vocação histórica da estatal em colaborar para integração nacional, inclusão social e promoção de políticas públicas. “Os Correios possuem a capacidade de ampliar o acesso das pessoas aos serviços já disponíveis em diversas instituições públicas e privadas. O Balcão do Cidadão é uma iniciativa, portanto, que possibilita a emissão de documentos, como RG e passaporte, por exemplo, a partir de convênios firmados com os órgãos que hoje ofertam esses serviços em suas unidades e que não têm condições de estar em todos os municípios”, explica.

Segundo o analista da área comercial dos Correios, Osvaldo de Sousa, atualmente a empresa possui mais de 11 mil pontos de atendimento em todo o país. “Os dados que orientam a estratégia do Balcão Cidadão afirmam que 64% dos nossos clientes percorrem uma distância de até 3 km para chegar à agência mais próxima, sendo que 71,2% levam no máximo 15 minutos no trajeto, muitos fazem esse caminho a pé ou de bicicleta. Além disso, mais da metade dos atendimentos diários nas agências é destina ao púbico das classes C, D e E, e grande parte desse público não possui acesso à internet”, afirma.

O Balcão do Cidadão é uma iniciativa que veio para ampliar as ações que já acontecem há muitos anos nas agências dos Correios. Além da postagem de cartas e encomendas, a empresa emite CPF, recebe pagamento de taxas, inicia os processos para a retirada do seguro DPVAT. Outro serviço que comprova os benefícios da atuação dos Correios como parceiros do poder público é o transporte das amostras do Teste do Pezinho coletadas em todos os municípios sergipanos. Em sintonia com a proposta do Balcão do Cidadão, essa ação beneficia usuários do SUS ao possibilitar o diagnóstico precoce de doenças congênitas.

Para a assessora técnica do Programa de Triagem Neonatal da Secretaria de Estado da Saúde, Mayanna Nunes, nesse tipo de serviço, a eficiência é essencial para que as amostras coletadas possam chegar ao laboratório rapidamente, sem problemas que comprometam as análises. “Esse é um trabalho que exige uma logística bastante complexa, e os Correios o fazem com grande qualidade. Com essa parceria reduzimos em mais de 50% o tempo entre a coleta das amostras e a chegada ao laboratório, o que é fundamental para evitar sequelas em recém-nascidos diagnosticados com doenças congênitas”, relata.

Assessoria de Imprensa