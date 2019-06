CATÓLICOS CELEBRAM O DIA DE SANTO ANTÔNIO EM TRÊS PARÓQUIAS DE SERGIPE

13/06/19 - 05:08:44

Santo Antônio recebe nesta quinta-feira (13), diversas homenagens de fiéis católicos em Aracaju. As homenagens ao santo considerado casamenteiro, começou com uma alvorada na colina que leva o nome do santo em Aracaju. Várias pessoas chegaram logo cedo para primeira celebração do dia.

Fernando Antônio de Bulhões, nome de nascença, entrou no Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho aos 19 anos e foi ordenado sacerdote em Coimbra. Rapidamente foi reconhecido por seu conhecimento e grande poder de pregação. Após um tempo Padre Antônio conhece São Francisco de Assis e torna-se Frei Antônio.

Veja a programação da comemoração

Colina de Santo Antônio (Aracaju)

9h – Celebração Eucarística com as crianças (Pe. Carlos ALBERTO Barros)

12h – Celebração Eucarística (Igreja Matriz de Santo Antônio ) (Pe. RUBEM Gomes Barbosa)

12h – Missa da Graça ( Igreja do Espírito Santo) (Frei Francisco Gonçalves de Sousa, ofm)

15h – Celebração Eucarística (Frei Fernando Pinheiro de Araújo, ofm)

18h30 – Celebração Eucarística, (Frei Francisco Gonçalves de Sousa, ofm)

Itabaiana

10h –Missa solene presidida pelo arcebispo emérito, Dom José Palmeira Lessa

15h – Missa presidida pelo padre Jadilson Andrade Santos

16h – Procissão, seguida de Bênção do Santíssimo

Povoado Caueira (Itaporanga d´Ajuda)

5h30 – Alvorada festiva

6h – Ofício de Nossa Senhora

14h – Batizados

16h – Missa solene, presidida pelo padre Neves, seguida de solene procissão e Bênção do Santíssimo