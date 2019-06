Conversas abrangem 2020 e 2022

Mesmo que o Brasil esteja à beira de um colapso, em razão de mensagens publicadas contra a Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores de Justiça, as conversas sobre sucessão municipal de Aracaju e as eleições de 2022 ocupam espaços em encontros de bastidores entre lideranças políticas. Segundo um importante líder político, “está todo mundo se movimentando, dialogando e buscando alternativas eleitorais”.

Percebe-se que ninguém expõe agora os interesses que cada um guarda para se fortalecer mais adiante. Fará no momento em que houver necessidade, mais próximo ao processo eleitoral. Alguns estão sem querer por a cara em jogo, por causa de suas vinculações com o Governo, mas será natural que o faça mais à frente. A verdade é que a disputa pela sucessão municipal vem sendo tratada como se a eleição fosse dentro de mais três meses.

O Cidadania (ex-Rede) age com muita discrição. O presidente regional do partido, o Dr. Emerson, que pode ser candidato majoritário de forma natural em 2020, está em um silêncio que incomoda. A legenda foca bem no senador Alessandro Vieira. que já declarou não pretender a reeleição, mas a sigla está focada em sua candidatura a governador do Estado em 2022. Um problema que os partidos que podem se aliar ao Cidadania está no fato da sigla não querer dar espaços a eles. Mas é coisa para se ver mais adiante e tudo vai depender do desempenho de Alessandro no Congresso, dentro da filosofia de uma nova política.

Houve um recuo nas ações do Partido dos Trabalhadores em relação às eleições de 2020, mas os petistas estão se movimentando e buscando ampliar espaço. Está decidido que terá candidato a prefeito de Aracaju e o entusiasmo aumenta neste momento, com a divulgação das mensagens, a chance de liberdade para Lula e o fortalecimento natural da legenda.

O PT está conversando com partidos mais à esquerda [ou menos à direita?]. E o diálogo se aprofunda com o PRB. Há confiabilidade entre as duas siglas. Também tem conversado com o PSB e membros das três legendas acham que PT, PRB e PSB formam “um bom trio para disputar as eleições”. Apenas uma coisa ainda se discute entre as bases petistas: quem será o candidato? Como o PT colocou um pé no freio, para esperar o PED em setembro, e a reeleição do deputado federal João Daniel para presidente regional, a escolha do melhor nome pode se dar exatamente nesse período. Agora é esperar para ver…

Recebe medalha

O governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu ontem à noite a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa, em Simão Dias, que completa 129 anos.

*** A propositura foi do vereador Fábio Rabelo, em razão da contribuição ao desenvolvimento do município.

Uma boa relação

Há uma boa relação entre o governador Belivaldo Chagas (PSD) e a sua vice, Eliane Aquino (PT). Os dois estão sempre em eventos, inclusive a convite do governador por considerá-la importante na estrutura de Governo.

*** Eliane inclusive representou Belivaldo esta semana em Encontro de Governadores.

Percebe isolamento

Na base aliada ao Governo tem gente que considera que “a própria Eliane Aquino se isola do bloco na questão política, o que provoca a impressão de afastamento”.

*** Um deputado disse que “Eliane é má assessorada politicamente e cria esse hiato dentro do bloco”.

Agradece a Sala

Ontem à tarde a vice-governadora Eliane Aquino fez um agradecimento “especial a todos os deputados estaduais que aprovaram por unanimidade, a criação da Sala Marcelo Déda” na Biblioteca Pública Epifânio Dórea.

*** É lá que deve funcionar o Instituto para atividades vinculadas aos seus objetivos.

Greve Geral na sexta

O Síntese e o Sintrase, sindicatos dos trabalhadores na Educação e no Estado enviaram ofício ao Governo comunicando a paralisação amanhã.

*** Vão participar da Greve Geral programada para todo o País.

*** Governo vai manter o expediente e não haverá ponto facultativo.

Há uma preocupação

Pelo menos 19 sindicatos em Sergipe estão anunciando paralisação das classes que representam. O que mais preocupa é o dos motoristas, em razão dos transportes.

*** Ainda não se sente clima para realização da greve em Sergipe.

Tem 50% de sucesso

Segundo brincou um sindicalista ontem “a greve geral dia de sexta-feira já tem 50 por cento de sucesso, porque se torna um feriadão”.

*** Já um empresário disse que “essa greve é feita pelo Sindicato da Preguiça”.

Atropela a Lei

O senador Rogério Carvalho disse ontem: “sou contra o decreto que libera o porte de armas! Apresentei voto em separado para esclarecer que este decreto atropela a lei”.

*** Para Rogério, “o Estatuto do Desarmamento precisa ser respeitado! Segundo o Atlas da Violência, 71% do total de homicídios são cometidos por arma de fogo”.

Reforma da Previdência

Segundo O Antagonista, os governadores perderam a disputa com os deputados e os municípios ficarão de fora da reforma da Previdência no relatório de Samuel Moreira, que será apresentado hoje na comissão especial.

*** Período de 24 horas, na política, dá tempo para muitas mudanças.

Pastor Alves acusa

O vereador da Capital, Carlito Alves (Pastor Alves), do PRB, disse ontem da tribuna que o secretário Aélio Argolo, de Socorro, é “uma banana podre”.

*** Atacou também o prefeito Padre Inaldo acusando-o de fazer a pior administração já vista no município.

Abacaxi chupado

O secretário Aélio Argolo disse que Carlito Alves é um “abacaxi chupado” e pessoa inexpressiva: “um vereador sem projeto”, que ataca todo mundo, mas não apresenta nada em favor do povo.

*** – Disse que ele não é mais pastor e teve origem preparando animais para despachos em terreiros de macumba.

Sobre união com os Reis

O deputado estadual Ibraim Monteiro desmentiu ontem que seu pai, Valmir Monteiro, estaria “muito grato aos Reis e que pretende renunciar à Prefeitura”.

*** Chamou a notícia de ‘fake news’ e que tratará da matéria na Justiça por calúnia.

Cansado do jogo político

Ibraim Monteiro negou que “os Monteiros estiveram com os Reis para discutir qualquer possibilidade de parceria política e que não mantém relacionamento com eles”

*** O deputado disse que já está cansado desse jogue político eleitoral.

Para se filiar ao DEM

O deputado estadual Capitão Samuel disse ontem que, cumpridas as condições de aprovação da PEC pelo Senado, para retorno do militar às suas funções após mandato eletivo, além de condições de disputar eleição para deputado federal.

*** Não haverá qualquer problema: “iremos sim nos filiar ao DEM”.

Para deputado federal

Ex-deputado Heleno Silva confirmou, ontem, que a prioridade do seu partido é que ele dispute vaga de deputado federal em 2022, diante dos desafios da cláusula de barreira.

*** Heleno é fundador do partido e “sei do nosso compromisso com o Brasil. Se for escalado pra essa missão irei com muita disposição”.

Chapa majoritária

Quanto às eleições municipais de 2020 quem dará o tom “é o presidente nacional do parido, Marcos Pereira” e disse que ele e o ex-deputado Jony são amigos irmãos e há espaço na política para todos.

*** Heleno diz que trabalha para pra fazer uma aliança onde o PRB ocupe espaço na chapa majoritária de Aracaju.

Deu nos grupos sociais

///CCJ derruba decreto – Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem a derrubada dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram o porte de armas, com o argumento de que Bolsonaro extrapolou suas funções ao editá-los.

*** Na semana passada, a CCJ já havia demonstrado que o resultado poderia ser desfavorável ao governo . Para ter validade, a decisão ainda precisa passar pelo plenário, o que deve ocorrer ainda nesta quarta, e pela Câmara dos Deputados.

*** A CCJ analisou conjuntamente sete projetos de decretos legislativos (PDLs) que pedem a revogação dos decretos. O relator, Marcos do Val (PPS-ES), foi contrário aos projetos e defendeu sua manutenção. Seu relatório, no entanto, foi rejeitado por 15 votos a 9. No seu lugar, foi aprovado simbolicamente um voto em separado apresentado por Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

/// Corte de verbas sem bloqueio – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) aceitou ontem recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e derrubou a decisão da Justiça Federal da Bahia que suspendeu, na semana passada, o contingenciamento de verbas de universidades federais e de outras instituições públicas de ensino.

*** Na decisão, o desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do tribunal, entendeu que não há ilegalidades no bloqueio temporário de recursos, que também ocorreu nos demais órgãos do Poder Executivo, não somente no Ministério da Educação, segundo o magistrado.

///Alcance mais amplo – A Polícia Federal e o MPF (Ministério Público Federal) têm indícios de que a invasão que expôs mensagens do aplicativo Telegram de usuários como o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e o procurador Deltan Dallagnol teve 1 alcance mais amplo do que é sabido até agora. A informação é do jornal O Globo.

*** Segundo a publicação, integrantes de forças-tarefas da Lava Jato em pelo menos 3 Estados –Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná– e no Distrito Federal– foram alvos do ataque hacker. Delegados federais de São Paulo e magistrados do Rio e de Curitiba também foram atingidos pelas invasões.

Um bom bate-papo

Sebo Xique – A livraria “Sebo Xique” já está funcionando no JFC Trade Center, loja 2 e lá se encontra “A Rebelião das Massas”, de José Ortega Gasset.

Em meio à Caatinga – Através do twitter, Clovis Barbosa diz que a “Sebo Xique” é uma “livraria parisiense no meio da caatinga”.

Saúde e Democracia – Márcio Macedo esteve ontem na Barra participando da 7ª Conferência estadual de saúde, que tem como tema: Saúde e Democracia.

Armas que matam – Subtenente Edgard acha que “ainda não entenderam que as armas que matam, estão nas mãos dos marginais e são ilegais”.

Pegou fogo – Festa do Caminhoneiro “pegou fogo” ontem em Itabaiana, com a presença de vários políticos e seus grupos permanentes.

Agiu sozinho – Segundo O Antagonista, dois relatórios da Polícia Federal apontaram que o esfaqueador do então candidato à Presidência agiu sozinho.

Verdade e honestidade – Carlos Ayres Brito: “O que há de comum entre a verdade e a honestidade é que nenhuma dirige a palavra ao meio-termo”.

Bancada animada – Bancada do PT na Câmara pede Lula Livre e anuncia apoio irrestrito à greve geral de amanhã contra a reforma da Previdência de Bolsonaro.

Nas redes sociais – “O tiro saiu pela culatra: Ministro Sergio Moro fortalece-se no governo e o apoio à Lava Jato tende a crescer junto à população”.