Gustinho consegue liberação de mais de R$ 1 milhão para continuidade obras da Atalaia

13/06/19 - 09:41:32

As obras de infraestrutura do bairro turístico da Atalaia, na capital Aracaju, terão continuidade após o deputado federal Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) ter conseguido liberação de recursos, em Brasília, junto ao Ministério do Turismo. As verbas ultrapassam um milhão de reais.

O projeto da Atalaia consiste nos serviços de pavimentação e drenagem de ruas, como a Poeta José Sales de Campos e a Professor Aloísio Campos. “O prefeito Edvaldo Nogueira nos fez esse pedido e prontamente trabalhamos para conseguir essa importante liberação. É uma obra esperada há muito tempo pelos aracajuanos”, afirmou Gustinho.

Além da qualidade de vida para quem mora e trafega na Atalaia, as obras objetivam também aquecer o movimento turístico na região, uma das mais visitadas de Sergipe. O projeto trará embelezamento e a modernização do local, atraindo mais serviços e atividades de comércio.

Da assessoria