DESAFIOS PARA ENGENHARIA SÃO DISCUTIDOS NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

13/06/19 - 13:28:25

O deputado Iran Barbosa (PT), apresentou para que fosse realizada uma palestra na manhã desta quinta-feira, 13, no plenário da Assembleia Legislativa, com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Joel Krünger. Ao falar sobre o tema: Estratégias da Engenharia, da Agronomia e das Geociências para o Desenvolvimento Nacional, o palestrante lembrou que “tudo gira em torno da engenharia”.

Joel Krünger destacou a importância estratégica na relação com o parlamento.“Nós temos procurado de maneira muito forte, atuar tanto com o parlamento federal, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, mas é estratégico também a relação com as assembleias legislativas, com a Câmara Distrital e com as câmaras de vereadores, porque a engenharia, a agronomia e a geociências, que nós procuramos trabalhar com a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento nacional; nós precisamos dessa relação próxima para discutir as questões tecnológicas, legislação e orçamento que inviabiliza a execução dos grandes investimentos que nós necessitamos”, ressalta.

Trazendo alguns números, ele informou que no Brasil são 980 mil profissionais registrados; na região Nordeste temos 150 mil profissionais registrados e no estado de Sergipe, 6 mil 419 registrados e habilitados para o exercício das nossas profissões.

Participantes atentos à palestra

“No Brasil são 470 profissionais para cada grupo de 100 mil habitantes, no Nordeste, 265 profissionais para cada grupo de 100 mil habitantes e em Sergipe, 264 profissionais para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos um espaço muito grande e necessário para a região Nordeste, em particular aqui em Sergipe, para o desenvolvimento tecnológico”, observa.

Na oportunidade, o presidente do CONFEA convidou os deputados para que em setembro de 2019, possam estar juntos na 66ª da Engenharia e no 10º Congresso Nacional de Profissionais da Engenharia que será realizado na cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

Desenvolvimento econômico

O palestrante elencou as funções do estado brasileiro, a integração territorial, a industrialização e o fato do Brasil ser um país ser um país urbano, quanto às necessidades no dia a dia das cidades.

“As grandes questões que precisamos nos debruçar estão na falta de sintonia entre os pensadores do desenvolvimento nacional que muitas vezes estão longe dos políticos, numa análise de estrutura. Temos que olhar o país como um todo e não apenas alguns segmentos, além da necessidade de políticas de estado para a engenharia e não apenas uma política de governo. O Brasil precisa voltar a crescer como ocorreu entre a década de 30 e a década de 80. Nós paramos no tempo e a engenharia, a agronomia e a geociência sofrem fortemente. Temos problemas de urbanização, de integração do nosso território. O nosso Produto Interno Bruto (PIB) varia desde 1948 até 2019; independente de ser 0,8 ou 1,2, é insuficiente para o nosso desenvolvimento”, entende.

CREA/SE

Para o presidente do CREA/SE, Arício Rezende, a palestra se traduziu na maior importância por se tratar de assuntos relacionados à engenharia, agronomia e à geociências.

“A gente sabe que nenhum município, nenhum estado consegue crescer e se desenvolver sem a presença da engenharia. Creio que essa palestra tenha sensibilizado a Assembleia Legislativa de Sergipe, o governo do estado para projetos futuros e até mesmo porque amanhã nós estaremos lançando a Frente da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento do Estado de Sergipe, então é mais um espaço que se abre para o diálogo e com certeza serão contextualizados diversos projetos que vão desenvolver cada vez mais o estado nessa área de infraestrutura relacionada à engenharia, agronomia e à geociências”, enfatiza acrescentando esperar que o país volte a crescer para dar oportunidade a todos os profissionais da área.

Em 2018 foram realizadas pelo CREA/SE, 2 mil e 82 ações e mil 182 em 2019; 30 mil RTs emitidas em 2018, 13 mil anotações de responsabilidades técnicas já emitidas em 2019 e 700 certidões de acervo técnico (CATs) em 2018 e 300 já no período de 2019.

Os representantes do CONFEA, da Mútua e presidentes de 27 CREAS estão participando em Aracaju da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado de Presidentes dos CREAS, em Aracaju. O evento teve início na última quarta-feira, 12 e prossegue até a sexta-feira, 14.

O autor da propositura, deputado Irab Barbosa afirmou: “Entendo que o momento que nós estamos vivendo nos desafia a um alinhamento quanto a importância da engenharia, a agronomia e a geociências no desenvolvimento nacional e eu quero recepcioná-los na condição de presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática dessa Casa”, diz.

Mesa

A Mesa foi composta pelos deputados Iran Barbosa, Zezinho Sobral (PODE), Garibalde Mendonça, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE), Arício Rezende, o diretor-presidente da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas, Paulo Guimarães e o coordenador do Colégio de Presidentes e presidente do CREA da Paraíba, Antônio Carlos Aragão.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões