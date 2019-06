Em Simão Dias, Governador Belivaldo recebe Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa

Nesta quarta-feira (12), dia em que a cidade de Simão Dias completa 129, o governador Belivaldo Chagas esteve no município para receber a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal de Simão Dias, por ter contribuído durante toda sua vida pública para a melhoria e desenvolvimento do município. Além do governador, personalidades e autoridades também foram homenageadas com a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa, e o Título de Cidadão Simãodiense.

Na oportunidade, o governador agradeceu a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Simão Dias, ao tempo em que ressaltou o carinho e amor que tem pela terra em que nasceu.

“É um momento ímpar, no dia em que minha querida Simão Dias completa 129 anos, agradeço a homenagem de todos os vereadores, em especial ao vereador Fábio Rabelo pela iniciativa. Isso só faz me estimular e aumentar ainda mais o meu compromisso com a minha terra. Desde que assumi o governo, só aqui, já investimos quase 20 milhões em todas as áreas”, declarou Belivaldo Chagas.

O governador ainda destacou os investimentos levados ao município na última terça-feira(11), que trazem diversos benefícios à população. “Meu compromisso é com Sergipe. Estou governador de todos os sergipanos. Aqui em Simão Dias dei o exemplo, esquecendo as questões de ordem política e fazendo uma parceria administrativa com o prefeito. Simão Dias nunca teve um volume de obras como o que está tendo atualmente. Somente ontem, enquanto entregávamos a duplicada da avenida João Antônio de Santana, anunciamos recursos em obras na ordem de R$ 2 milhões, além dos R$ 20 milhões que já foram investidos no município”, ressaltou.

A propositura da honraria ao governador Belivaldo chagas foi uma indicação do vereador Fábio Rabelo. De acordo o vereador, a lei que foi aprovada em 2017, tem o intuito de reconhecer o papel que diversas pessoas tiveram e têm no crescimento do município.

“Eu escolhi como primeira propositura, o governador Belivaldo Chagas, por ser um dos filhos mais ilustres do nosso município, pelo papel importantíssimo que vem desempenhando na vida social e política do município. Foi secretário de Estado, deputado estadual por quatro vezes, duas vezes vice-governador e agora, governador do Estado. Então, ele tem contribuído muito com toda a responsabilidade que os cargos exigem, para Sergipe, e principalmente para o município de Simão Dias, de onde ele é filho. A gente sabe o amor que ele tem por Simão dias. A propositura foi minha, mas foi aprovado por toda a Câmara, por unanimidade. Porque todos nós reconhecemos quem é Belivaldo Chagas e o que faz pelo município. Então, não é só a Câmara que reconhece o seu trabalho, e sim, toda a população de Simão Dias”, enalteceu o vereador Fábio Rabelo.

Na ocasião, o prefeito Marival Santana também foi homenageado com a Medalha Barão de Santa Rosa. “Meus parabéns à Câmara Municipal pelo reconhecimento. Quero dizer a importância que é estar representando esse município, no momento em que a nossa cidade se desenvolve tanto, fruto de parcerias com o governo Estado, na pessoa do governador Belivaldo Chagas, que tem sido tão sensível nas causas de Simão Dias. Me sinto honrado em poder participar dessa contribuição”.

Estiveram presentes o vice-prefeito, Aloísio Viana; os vereadores Jorge de Lourival (presidente da Câmara Municipal), Fábio Rabelo, Júnior de Josino, Irailde Oliveira, Modesto, Odilon do Campo Limpo, Flávio Matos, Elizaldo Valadares, Nelsinho, João Pinto e Prof. Gilson.

Sobre o Barão de Santa Rosa

A denominação Medalha Barão de Santa Rosa foi escolhida devido à importancia do personagem para a história do município de Simão Dias. O familiar Sebastião da Fonseca Andrade é um personagem marcante da história Simãodiense, este juntamente com o coronel Pedro Freire de Carvalho, cunhado do Barão, irmão de Ana Freire de Carvalho, foram os politicos mais poderosos e influentes em Simão Dias no período pós- emancipação. Ambos coroneis, apoiadores do clube republicano, tiveram grande prestigio com os governos estaduais e federais da esfera pública. Durante o período da Guerra de Canudos foram os principais fornecedores de rifles para as tropas federais. O coronel Pedro Freire foi vice-governador por dois mandatos. Quanto ao coronel Sebastião Fonseca de Carvalho, o mesmo ficou notabilizado por ter se tornado Barão.

Sebastião Fonseca de Carvalho era natural de Poço Verde, posteriormente foi morar em Simão Dias. Casou com moça de família tradicional simaodiense, conhecida como Ana Freire de Carvalho. O baronato era o título de nobreza concedido pelo imperador. No entanto, o coronel recebeu o baronato na República, por comenda concedida pelo Papa Bento VIII, por ter bancado, por inciativa própria, a construção da Igreja Senhora Sant’ana.

