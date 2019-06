ESCOLA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE CIRURGIA ABRE PROCESSO SELETIVO

13/06/19 - 14:59:58

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) anuncia que estão abertas, até o dia 02 de agosto, as inscrições do processo seletivo para o Curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica de Saúde Dr. Augusto Leite (ETSAL), com turmas nos turnos manhã, tarde e noite.

A prova de seleção será realizada dia 04 de agosto e avaliará conhecimentos de Português, Matemática, Biologia e atualidades dos participantes, além disso, será aplicada uma prova de Redação. Os valores da mensalidade são R$ 190,00 para as turmas manhã e tarde e 210,00 para as da noite e o período letivo terá início no dia 19 de agosto.

As inscrições custam apenas R$20,00 e podem ser feitas na secretaria da Escola, localizada na rua Nossa Senhora das Dores, 255, 1º andar, Bairro Cirurgia. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (79) 2106-7251.