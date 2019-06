Um estudante do curso de Direito foi preso em flagrante por aplicar golpe no Mercado Livre

13/06/19 - 11:17:17

Policiais civis da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos efetuaram nesta quarta-feira (12), a prisão em flagrante do estudante universitário do curso de direito, identificado como Gabriel Fontes Pereira Souza, 21 anos.

Gabriel Fonte foi preso acusado de praticar golpes contra o Mercado Livre que somam mais de R$ 40.000,00. Ele adquiria produtos de alto valor pela internet, recusava o recebimento da mercadoria no ato da entrega dos correios, aguardava que o mercado livre estornar o pagamento e, antes que os produtos fossem devolvidos aos vendedores, ele comparecia aos correios e retirava a mercadoria, de modo que o infrator ficava ao mesmo tempo com o dinheiro e com o produto.

O estudante não tem passagens anteriores pela polícia, é universitário do curso de direito, e foi preso em sua residência, pouco tempo depois de ter comparecido a uma agência dos Correios para retirar os produtos cujo recebimento havia anteriormente recusado e cujo reembolso já havia sido creditado em sua conta pelo Mercado Livre.

Na delegacia, Gabriel confessou a prática do crime e alegou que os produtos foram repassados para um comerciante ainda não identificado. Ele será apresentado em audiência de custódia, para que o judiciário delibere acerca de sua prisão, e as investigações terão continuidade para que outros possíveis envolvidos nas fraudes venham a ser identificados.

Matéria atualizada para acréscimo de informações

Com informações da SSP