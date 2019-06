LAÉRCIO DEBATE PAUTAS PELO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DO GÁS

O deputado federal Laércio Oliveira esteve nesta quarta-feira, 12, no Ministério das Minas e Energia para debater pautas que tramitam na Câmara dos Deputados e que podem melhorar o mercado de gás no Brasil. Ele debateu ainda sobre a expectativa de Sergipe atrair empresas por conta da oferta do gás. Ele se reuniu com o secretário Executivo do Ministério, Márcio Félix, a diretora de gás natural, a sergipana Symone Christine e o chefe de gabinete do ministro José Roberto Bueno Júnior.

Laércio disse ainda que a produção de petróleo em águas profundas, com início de produção previsto para o ano de 2023, com geração de elevado volume de gás, a futura implantação de um gasoduto submarino e de uma Unidade de Processamento contemplando esses novos investimentos exploratórios e a capacidade ociosa do navio FRSU Golar Nonook ancorado no litoral sergipano e contratado para fornecer gás natural para a usina termelétrica de Sergipe, embasam a expectativa.

Márcio Felix comentou a importância do discurso do parlamentar na Câmara dos Deputados em que Laércio defendeu a quebra de monopólios para que se consiga uma redução efetiva do custo do gás para o consumidor final. “Esse tema é muito relevante para a economia nacional e da ênfase dada pelo atual governo ao setor, sendo, nas palavras do Ministro Paulo Guedes, um novo momento para reindustrialização do país a partir de um choque de energia barata”, disse Laércio.

Eles discutiram também sobre o requerimento de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para o esclarecimento da compra de 49% da Gaspetro pela Mitsui.

“A saída da Petrobras e sua subsidiária Gaspetro da composição societária em nada resolverá a questão das concessionárias estaduais se não houver uma completa revisão dos contratos de concessão, absolutamente desconexos com a realidade atual”, afirmou o deputado.

