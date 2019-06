Luciano Pimentel apresenta ao DER/SE demandas de Monte Alegre

13/06/19 - 13:55:37

Na manhã desta quinta-feira, 13, o deputado estadual Luciano Pimentel esteve na sede do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) para apresentar ao órgão demandas do município de Monte Alegre.

Ao lado do vereador Dorge da Silva, o parlamentar enfatizou a necessidade de promover melhorias na malha viária do sertão sergipano e de todo Estado. “Recebi do vereador Dorge, que conhece bem a região, essa reivindicação e entendo que a qualidade das estradas está diretamente ligada à segurança, por esse motivo julguei necessário trazer essa pauta que busca a ampliação da sinalização e a recuperação asfáltica, por meio da Operação Tapa-Buraco”, explica Luciano Pimentel.

De acordo com o diretor-presidente do DER/SE, Ancelmo Souza, a instituição irá analisar as demandas.”O Governo de Sergipe tem atuado para recuperar a malha viária do Estado e aos poucos está levando os trabalhos da Operação Tapa-Buraco para o interior. Compreendemos a importância das solicitações e vamos verificar quais pontos podem ser atendidos dentro das condições do DER”.

Foto: Edu Almeida