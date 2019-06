Militares da reserva protestam e fazem o “enterro dos direitos adquiridos” em frente ao Palácio

13/06/19 - 07:13:11

Policiais e bombeiros militares da reserva realizam desde as primeiras horas desta quinta-feira (13) uma manifestação em frente ao Palácio do Governo em Aracaju.

Os militares montaram uma barraca e lá, estão realizando a encenação do enterro dos direitos que foram aprovados através de Projeto de Lei. “Nós vamos estar aqui das seis até as 18 horas e de forma ordeira queremos chamar a atenção do governo do estado para os nossos direitos”, disse o presidente da Amese, sargento RR Jorge Vieira da Cruz.

Um militar trajando vestes de um frade, faz a encenação da “unção e benção” de um caixão onde supostamente estaria “os direitos adquiridos pelos militares”. A situação acabou chamando a atenção de populares que passam pelo local.

Os manifestantes alegam que a Lei 310/2º18, que determina o retorno do direito dos militares, não estaria sendo cumprido. Alem disso, eles solicitam que seja aberto uma mesa de negociação. “Nós queremos que se abra um canal de negociação, que seja montada uma mesa de negociação para que possamos discutir a reestruturação da categoria”, explicou.

Entre as reivindicações está a cobrança da correção, alegando que os policiais e bombeiros militares estão há sete anos sem “reajuste e correção salarial. Por conta disso faremos uma manifestação de forma pacifica e ordeira, sem desrespeitar as autoridades. O nosso objetivo não é confrontar o governo”, afirma Vieira.

Ao final, o presidente da Amese afirma que “o policial e bombeiro militar está cansado, sofrido, doente e não agüenta mais. Agora só Deus para nos parar”, avisou.

Com informações e foto do radialista J. Pereira