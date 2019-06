“O MÍNIMO QUE UMA GESTÃO DEVE TER É PLANEJAMENTO”, DIZ VEREADORA

13/06/19 - 13:39:00

Os transtornos sofridos pelos aracajuanos em decorrência das fortes chuvas que têm atingido a capital, são consequências da falta de planejamento da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). A afirmação foi feita pela vereadora Emília Corrêa (Patriota) na Tribuna da Câmara de Vereadores.

De acordo com a líder da oposição, o período chuvoso em Aracaju é sempre o mesmo. Por isso, o mínimo que a gestão deveria fazer, é se planejar com antecedência para amenizar os estragos causados pelas chuvas intensas.

“As ações preventivas devem ser feitas durante todo o ano, e quando estiver próximo ao período mais crítico, intensificar. Mas aqui em Aracaju tudo é diferente. Colocam as esquipes para fazer ações preventivas nas ruas quando inicia as fortes chuvas. Nessa situação, com essas condições, não tem muito o que se fazer, infelizmente. Se não tem planejamento, não tem nada”, pontuou.

Ainda segundo Emília Corrêa, o foco da gestão, na verdade, é inaugurar ordem de serviço para enganar

a população. “O prefeito é o único que não sabe quando começa o período de chuva em Aracaju. No nordeste não temos inverno, e qualquer pessoa que reside nessa região já sabe quando as chuvas fortes começam. Agora, se ele está com a cabeça pensando no futuro, inaugurando ordens de serviço, a história é outra”, finalizou.

Por Andrea Lima

Foto: César de Oliveira