Presidente do TCE recebe novo secretário de Estado da Fazenda

13/06/19 - 05:23:55

Empossado há poucos dias como secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz foi recebido na manhã desta quarta-feira, 12, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade.

Na visita de cortesia, foram tratados temas referentes às finanças do Estado e à relação institucional entre os órgãos. “Manifestamos nosso agradecimento à parceria que todo o tribunal já tem com o governo e demais instituições e nos colocamos à disposição para que essa união de esforços continue em prol da sustentabilidade financeira do Estado de Sergipe”, destacou o secretário.

Ao agradecer a visita, o presidente do TCE disse que, além da atuação fiscalizatória do controle externo, é fundamental essa interação com os jurisdicionados do debate de aspectos técnicos.

Por DICOM/TCE