São João com mobilidade marca período junino em Aracaju

13/06/19 - 05:00:46

A alegria no rosto das crianças do Instituto Beneficente Emanuel marcou o passeio junino dos ônibus do forró. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, e faz parte do projeto ‘São João com mobilidade’, promovido pela Aracajucard com apoio do Sindicato da Empresas de Transporte e Passageiro de Trânsito (Setransp). Na oportunidade, também ocorreu a 11ª edição da Promoção Passagem Premiada que entrega prêmios mensais de R$ 500 em dinheiro cada.

Ao som do trio pé-de-serra Ouro Preto, as crianças formaram uma roda e dançaram quadrilha, contagiando todos que estavam participando do passeio. ” Ver a alegria das nossas crianças não tem preço. Assim que o ônibus chegou, elas ficaram eufóricas e muito felizes”, lembra a professora da Instituição, Valdete de Jesus Santos. A dona de casa e mãe de uma das crianças, Ana Maria, aprova a iniciativa do projeto, que valoriza a cultura junina de Sergipe. “São João é nossa tradição. E esse passeio mostra que o transporte coletivo pode ser seguro e que podemos usá-lo sem medo”, ressalta.

Foram entregues dez veículos temáticos que circularão durante um mês no transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana, estimulando o clima junino junto a mobilidade urbana. “Esse projeto valoriza a cultura junina sergipana, estimula a mobilidade na cidade, além de promover a alegria das crianças do Instituto Emanuel, que poderão ter uma tarde de lazer e muita diversão”, disse o presidente do Setransp, Alberto Almeida.

Participaram do evento o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira; o superintendente da SMTT, Renato Telles; o presidente da Acese, Marcos Pinheiro; os empresários Carlos Petronio, Gbson Pereira, Adierson Monteiro, Francisco Eyder; o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amancio; o diretor financeiro da Aracajucard Raimundo Nonato; o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Souza; a superintendente do Setransp Raissa Cruz e a supervisora regional do Sest Senat, Danielle Queiroz.

Passagem premiada

O clima festivo do evento marcou a 11ª edição da Promoção Passagem Premiada, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, na Praia Formosa. Dez passageiros usuários do cartão Mais Aracaju Pré-pago ganharam R$ 500 em dinheiro cada. O evento contou com a animação de trio pé-de-serra Ouro Preto, distribuição de balaios com comida típica e pipoca.

“Fiquei muito emocionada com a ligação de que tinha sido a vencedora. Esse dinheiro veio em boa hora e vai ajudar a completar a renda do mês”, comemora a dona de casa, Maria Valdete dos Santos. Os ganhadores concorrerão a promoção durante o mês de maio e foram sorteados pela loteria federal dia 08/06. Basta o passageiro adquirir uma passagem por mês e se inscrever na promoção no site aracajucard.com.br.

Vencedores

Confira os dez ganhadores desta edição: Antônia da Silva, do bairro Mosqueiro, Manoel Messias Santos de Jesus, do bairro Siqueira Campos; Maria Valdete dos Santos, do bairro Terra Dura; Marcos Paulo dos Santos Barbosa, da cidade de Itaporanga; Evanilton Ribeiro dos Santos, do bairro Eduardo Gomes; Cicera E. Da Dilva Linhares, do bairro Jabotiana; Elissandro Rodrigues dos Santos, do bairro Japãozinho; Ayaniere Nataly a. Menezes, do bairro Água Fria, Salgado; Jailson de Santana Sa, do bairro Mosqueiro; José Alexsandro Oliveira Santos, do bairro Atalaia.

Fonte e foto Setransp