SETRANSP EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE ACESSIBILIDADE DOS COLETIVOS

13/06/19 - 10:21:11

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que os elevadores de acessibilidade são vistoriados diariamente antes da saída da garagem, como medida de revisão, antes da prestação do serviço de transporte público coletivo em Aracaju e na região metropolitana. Todo serviço é também fiscalizado pela SMTT, que no último dia 31 de maio, inclusive, realizou uma vistoria em todos os ônibus e não encontrou nada de inoperância nos elevadores. Na Viação Atalaia, dos 196 ônibus, somente cinco não têm elevadores porque são os veículos que operam em área rural e não suportam o equipamento. Mas em todo o sistema do transporte público coletivo local 80% dos veículos têm elevadores e demais equipamentos de acessibilidade.

As empresas também zelam pelo treinamento frequente dos motoristas e cobradores para o atendimento às pessoas com deficiência, e nos últimos 30 ônibus entregues ao sistema do transporte, além de conter os equipamentos de fábrica de acessibilidade, como elevadores e outros, foi disponibilizado o triplo de cadeiras prioritárias para as pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção.

Quanto ao caso do passageiro que bloqueou por duas horas a entrada/saída da garagem da empresa Viação Atalaia, na última sexta-feira, 07, o Setransp informa que a empresa buscou todas as alternativas para amenizar a situação de tumulto causada pelo passageiro que estava com os ânimos exaltados. Mesmo recebido com cordialidade por funcionários da empresa, que inclusive atenderam seus pedidos de testes de acessibilidade nos ônibus, o passageiro acabou agindo de forma bastante intransigente e precisou ser contido pela Guarda Municipal. O setor do transporte lamenta fato.

Ascom Setransp